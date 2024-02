Nueve ladrones reincidentes acumulan más de 240 antecedentes en Lleida

Publicado por Laura García Verificado por Creado: Actualizado:

Los Mossos d'Esquadra tienen controlados a nueve ladrones en la ciudad de Lleida que acumulan un total de 247antecedentes por hurtos, también robos violentos y con fuerza, la mayoría en el Eix Comercial. El líder de este ranking fue encarcelado la semana pasada tras sumar 67 antecedentes tras ser sorprendido 'in fraganti' en una pizzería.

Los Mossos d’Esquadra tienen controlados a un total de nueve delincuentes que acumulan actualmente un total de 247 antecedentes policiales por robos en la ciudad de Lleida. Muchos de ellos en establecimientos del Eix Comercial, pero también por hurtos de móviles en la vía pública y de objetos en el interior de vehículos. Un total de 26 ladrones (24 hombres y dos mujeres) se encuentran en el plan de multirreincidentes de Mossos en Lleida. El líder de esta lista, con 67 antecedentes, ingresó en prisión preventiva hace una semana después de ser detenido “in fraganti” cuando había entrado a robar en una pizzería de la calle Pere Cabrera. Un hombre de 40 años que en el último mes había sido arrestado varias veces por robos con fuerza en otros establecimientos como una farmacia o en la sede de Creu Roja. En este ranking figuran siete hombres y dos mujeres, de entre 22 y 40 años. El segundo acumula ya 50 antecedentes.

“La reincidencia es uno de los problemas porque crea una sensación de impotencia a la población y a los comerciantes”, señala a este diario el subinspector Jordi Fadurdo, jefe de la Unidad de Investigación del Área Básica Policial del Segrià. Para combatirla, los Mossos cuentan con el Plan Tremall en el que controlan a personas que acumulan detenciones así como zonas donde se producen más ilícitos. Fadurdo considera que la reforma penal para castigar la reincidencia comienza a dar sus frutos. “Intentamos llevar el máximo de pruebas para que los juzgados puedan celebrar juicios rápidos. La ley marca que si tienen tres condenas por delitos leves, al cuarto se le puede aplicar la agravante que comporta pena de prisión”, explica. En este sentido, señala que muchos tienen un problema de consumo de drogas que les lleva a robar. “Si conseguimos que entren en prisión y sigan un tratamiento de desintoxicación, ya no tendrán esta necesidad”, asegura. Incremento de patrullas, concienciación con los comerciantes y visibilidad en zonas con afluencia de públicos son herramientas de los Mossos. También la colaboración con otros cuerpos como la Guardia Urbana.

¿Qué recomendaciones se hacen ante los robos?

La principal herramienta para poder luchar contra la reincidencia es la denuncia. Si no se denuncia, para nosotros ese delito no existe y no podemos trabajar con esa cifra negra. Se tiene que ser poco tolerante y permisivo porque también ayuda a disuadir.

¿Cómo se trabaja la prevención con los comercios?

Con consejos de seguridad pero también dando todas las facilidades para que pongan la denuncia. La cita previa está teniendo muy buena acogida.

¿Qué medidas policiales se ponen en marcha contra esta reincidencia?

El grupo Fura está especializado en luchar contra ella y están presentes en mercados semanales y eventos con afluencia de público. El uniforme también es una medida disuasoria.

¿Se necesitan más agentes?

Somos los agentes suficientes para dar respuesta, pero si vienen más serán bienvenidos, sobre todo, jóvenes.

