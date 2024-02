“Palau hace lo que es incapaz de hacer el alcalde de Lleida”

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

“Xavi Palau está haciendo de alcalde en la sombra donde el alcalde no llega por incompetencia o falta de equipo”. Así ensalzó el presidente del Partido Popular en Catalunya, Alejandro Fernández, al portavoz del partido en Lleida en su visita de ayer a la Mariola, donde exigió que el barrio entre dentro del programa del departamento de Derechos Sociales que prevé intervenciones en 15 barrios catalanes con necesidades sociales complejas. Fernández destacó el “resultado extraordinario” que el PP obtuvo en las últimas elecciones municipales en la capital y precisó que “no hay que menospreciar el porcentaje que obtuvimos en municipios muy importantes como Mollerussa”, aunque admitió que “la implantación territorial del PP en las comarcas interiores no se hace de un día para otro”. Asimismo, aseguró que la oposición frontal a la amnistía de la dirección nacional del partido no les perjudicó en sus últimos resultados electorales porque “es un debate muy reciente, posterior a cualquier elección”.

Por su parte, Palau celebró que la moción del PP que fue aprobada ayer en el pleno “ayudará a la dinamización de la Mariola, hemos conseguido que el ayuntamiento reconozca que es importante que se abra una oficina de atención ciudadana en el centro cívico con la cooperación de la Guardia Urbana, así como la necesidad de un plan urbanístico para el barrio”.