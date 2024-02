La nota ordenará a partir de ahora las asignaciones de plazas de FP

Publicado por acn / redacción Verificado por Creado: Actualizado:

El Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) ha publicado este lunes la resolución de preinscripción y matrícula para las enseñanzas del sistema público de cara al próximo curso. Con respecto a la FP se recogen novedades en el procedimiento y el calendario, en parte por la aplicación del real decreto sobre la FP a escala estatal.

En primer lugar, las plazas de FP se asignarán teniendo en cuenta la nota, no el orden de petición como se hacía hasta ahora. El objetivo es asimilar el procedimiento a lo que se utiliza en la universidad y, por lo tanto, beneficiar a aquellos estudiantes con mejor nota. El Departamento de Educación defiende que eso permitirá que se asigne la mejor opción que ha pedido un alumno ya que ahora, esta nota servirá tanto para tu primera opción como para el resto. Hasta ahora, la nota servía para ordenar en la primera opción pero en el caso de la segunda, pasaban por delante aquellos alumnos que habían pedido en primero opción aquellos estudios. Fuentes del Departamento han explicado no obstante que, aparte de la nota, también hay otros criterios que se tienen en cuenta, como por ejemplo pedir estudios de la misma familia de aquello que has estudiado.

Eso está relacionado con un segundo cambio, el proceso de preinscripción constará de dos fases. Una primera donde sólo se matriculará el alumnado que haya obtenido plaza en la primera opción solicitada. La publicación de las asignaciones en primera opción de esta primera tanda se hará el 15 de julio para los ciclos de grado medio y el 11 del mismo mes para los superiores. El sistema sólo permitirá que se matriculen aquellos estudiantes que han obtenido la primera opción que habían pedido, los que han obtenido la segunda o posteriores irán a la segunda tanda directamente. La matriculación de estas primeras opciones se hará del 17 al 22 de julio para el grado medio y del 15 al 18 de julio para el superior.

La segunda tanda servirá para mejorar las asignaciones de la primera. De esta manera, aquellos estudiantes que no obtengan la primera plaza que habían pedido o que no habían obtenido ninguno quizás lo podrán hacer ahora si han quedado vacantes libres del primer plazo. Educación ha garantizado que los alumnos mantendrán, como mínimo, la plaza obtenida en el primer proceso, de manera tal que lo único que pueden hacer es mejorarla.

Esta segunda tanda de asignaciones se publicará el 31 de julio para el grado medio y el 30 del mismo mes para el superior. La matriculación para las asignaciones de esta segunda tanda se hará del 2 al 6 de septiembre.

Procedimiento de repesca en septiembre

Hasta ahora, los estudiantes que no habían obtenido la plaza que querían o no habían obtenido ninguno pasaban a formar parte de una lista de espera y se asignaban las plazas vacantes que había en julio. El Departamento elimina ahora este procedimiento y crea uno "diferenciado", según han insistido desde la conselleria, que servirá para ofrecer todas las plazas que hayan quedado vacantes.

Este procedimiento se llevará a cabo del 12 al 16 de septiembre y estará abierto tanto para los estudiantes que no tienen plaza de FP a pesar de haberla pedido como para aquellos no habían llegado a hacer preinscripción y que ahora quieren optar por estudiar formación profesional.

Educación defiende que todos los alumnos sabrán su plaza antes de marcharse de vacaciones ya que el procedimiento de asignaciones finalizará en julio, con la segunda tanda. Y es que han insistido en que este nuevo procedimiento no tiene nada que ver con el proceso de preinscripción y que lo que permitirá es dar salida de manera ordenada de todas las vacantes que hayan quedado libres, abiertas a toda la ciudadanía.

Preinscripción de infantil, primaria y ESO del 6 al 20 de marzo

La resolución publicada en el DOGC recoge también que la preinscripción para el segundo ciclo de infantil y primaria será del 6 al 20 de marzo y para la ESO del 8 al 20 de marzo. El sorteo se hará el 30 de abril y la lista de asignaciones el 10 de junio. La matriculación irá del 18 al 26 de junio,

En el caso del bachillerato, las solicitudes se presentarán del 18 al 25 de abril, la publicación de las asignaciones será el 20 de junio y la matriculación del 21 de junio al 1 de julio.