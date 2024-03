Albiach dice que el Hard Rock causará más sequía y delincuencia

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

La líder de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albicah, replicó ayer al primer secretario del PSC, Salvador Illa, “que él puso el Hard Rock en el centro de la negociación como condición imprescindible para aprobar los presupuestos el año pasado”. “Nosotros no mezclamos carpetas, son ellos, y no se trata de estar a la altura de las negociaciones, que siempre lo estamos, ya que si Catalunya ha tenido presupuestos desde 2017 en tres ocasiones ha sido gracias al apoyo de los Comuns, sino de estar a la altura del país, que no necesita un proyecto que traería más inseguridad, delincuencia, problemas de salud mental y agravaría aún más la sequía”.

Respecto a las protestas de los agricultores y ganaderos, Albiach puso de relieve que son un sector “esencial” y afirmó que tienen “todo nuestro apoyo”. Remarcó que “están ahogados por las deudas y ahora aún están cobrando ayudas de hace dos o tres años” y añadió que “es necesario un plan estratégico que ha de venir de la modernización de los regadíos, de precios justos y del acompañamiento de las administraciones”.