Bonificación de la tasa de basura en dos barrios de Lleida este año a los que reciclen bien

Publicado por Redacció

Verificado por Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de Lleida remitirá esta semana cartas a todas las viviendas de los barrios de Ciutat Jardí y Vila Montcada para informarles de los resultados de la recogida de basura puerta a puerta implantado en esta zona desde 2018 y donde la tasa media de recogida selectiva es del 89%, frente al 37% del resto de la ciudad.

Cada hogar sabrá cuántas aportaciones ha hecho de la fracción orgánica entre abril y septiembre de 2023. Si han sido más de 125, tendrán una bonificación del 20% en el recibo de la tasa de residuos de este año. Con menos de 31 se aplicará un recargo del 40%, pero en 2025.

A las casas que no están dadas de alta como usuarios del puerta a puerta, se les pedirá que lo hagan llamando al 671 336 865 o a través del correo info@portaaportalleida. com. A las que sí lo están pero no han hecho ninguna aportación, se les advertirá de que no participar comporta recargo en la tasa de recogida de basura.