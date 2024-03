Actividad física que cura

Publicado por Marc Carbonell Lleida Verificado por Creado: Actualizado:

Que la actividad física cura es una evidencia científica que pacientes y profesionales de la clínica Mi NovAliança están constatando después de haber puesto en marcha una unidad de tratamientos mediante ejercicios físicos con la que pacientes con Covid persistente, fatiga crónica, problemas cardíacos y respiratorios o incluso cáncer están consiguiendo mejorar su salud física y mental. Durante tres meses, los usuarios acuden tres días a la semana a la sala de gimnasia aeróbica de la clínica, donde en sesiones de una hora llevan a cabo ejercicios de baja intensidad y larga duración “basados en parámetros metabólicos y totalmente supervisados por una fisioterapeuta”, explica el doctor especialista en medicina deportiva que coordina la unidad, Fernando Pifarré.

Los pacientes, derivados por especialistas de la clínica, tienen una primera visita individual en la que hacen una prueba de esfuerzo, a partir de la que reciben su plan de ejercicios. Su intensidad va subiendo cada sesión en función de sus necesidades y capacidades. Cuando acaban el programa, mantienen los ejercicios pautados en gimnasios y acuden a la clínica seis meses después para hacerse una revisión. Un primer grupo de cuatro pacientes empezaron el pasado diciembre, por lo que han acabado el tratamiento recientemente. “Estamos viendo mejoras espectaculares, la cara se les ve diferente”, afirma Pifarré. “Uno de ellos estuvo dos veces en la UCI con un pronóstico muy grave y ahora anda 45 minutos cada día”, añade.

La actividad física supervisada y programada científicamente “hace que los pacientes no abandonen” el hábito, algo que es “muy fácil” que ocurra de forma autónoma en gimnasios, valora Pifarré. Explica que los ejercicios que llevan a cabo –correr en una cinta o montar en una bicicleta elíptica, entre otros– mejoran el sueño, mantienen la salud cardíaca y pulmonar y reducen la ansiedad y la depresión. Además, “hemos recibido a pacientes con cáncer de pulmón, y su tratamiento de cirugía o quimioterapia se decide en función de su aprovechamiento de oxígeno”, añade.La nueva unidad de Mi NovAliança empezó ayer a tratar a un segundo grupo de ocho pacientes. La relación y de la salud y el deporte “se está empezando a encarar, pero todavía falta trabajo”, concluye el doctor.

‘Visité a más de 20 médicos y ahora veo que progreso cada día’

Uno de los pacientes explica que “tuve Covid y una neumonía fuerte en octubre de 2022. No mejoraba y tenía mucha fatiga, además de lentitud de pensamiento y falta de concentración, por lo que visité a más de veinte médicos de Lleida, Barcelona y Madrid. Me recetaron 16 pastillas diferentes y ninguno me aconsejó hacer actividad física, hasta que una doctora del hospital Santa Maria llamada Nadia me guió a esta unidad. Aún me bloqueo y no soy capaz de hacer dos cosas a la vez, pero estoy mejor físicamente. Valoro mucho la terapia de precisión que me han brindado, porque he visto progresión cada día. Recomiendo a todas las personas que estén en mi situación que no rechacen esta posibilidad. La medicación ayuda, pero la actividad física lo hace mucho más”. El doctor Pifarré añade que en la última prueba de esfuerzo ha aguantado 24 minutos, mientras que en la primera fueron 17.