Comercios de Prat de la Riba empiezan a recuperar ventas

Los comerciantes del tramo de la avenida Prat de la Riba que está en obras desde el pasado octubre esperan que el fin de los trabajos ayude a revitalizar la zona. Las obras están cerca de terminar y el nuevo tramo de acera entre Ricard Viñes y Alcalde Porqueres ya está abierto, por lo que los bares han podido ampliar sus terrazas. “Podremos doblarla y poner unas diez mesas”, explica el gerente del un bar de la avenida. En la farmacia de la misma acera señalan que varios vecinos del otro lado de la calle han vuelto desde que no hay vallas y se ha reabierto uno de los pasos de cebra. “Hacía meses que no venían porque debían dar una gran vuelta y la mayoría son mayores, pero ahora hay más afluencia”, afirma la farmacéutica. El gerente de una tienda de ropa lamenta que sus ventas cayeron a la mitad cuando empezaron las obras. “Ahora ya empieza a rodar, pero habría que habilitar más aparcamientos o peatonalizar calles cercanas para permitir la carga y descarga”, valora. “La bici es el futuro, pero todavía no estamos acostumbrados”, añade respecto al carril bici que ocupará el lugar donde antes había una fila de aparcamientos. Otros comercios plantean que los particulares puedan aparcar en el carril bus a partir de las 21.00 horas.