Sacan a subasta los antiguos cines Lauren y el parking subterráneo

El administrador concursal de Grup Lauren Exhibició, propietario del inmueble ubicado en el número 8 de la calle Pere de Cabrera, ha sacado a subasta el local que albergaba los cines y su parking subterráneo por orden del juzgado de Primera Instancia número 42 de Barcelona después de que el grupo entrara en fase de liquidación.

La subasta de estos activos corre a cargo de la entidad Trademat Auction SL, que la hace por Internet a través de su página web. Los activos están divididos en dos lotes, el cine y el parking, y el plazo para presentar ofertas empezó el viernes y acaba el 10 de abril. Según detallan las condiciones de la subasta, no existe un precio mínimo de salida, pero los que presenten oferta deberán acreditar una paga y señal de 6.000 euros. No obstante, el administrador concursal se reserva la posibilidad de declarar desierto el proceso “cuando, a su juicio, los importes ofertados resulten insuficientes para la satisfacción de los intereses de los acreedores y/o el concurso”. El valor de liquidación de la finca, es decir, la cantidad que se obtendría en el caso de que se vendieran sus activos, ya sea en conjunto o por separado, es de un millón de euros, según el propio portal de subastas. Por otro lado, las condiciones del proceso también remarcan que los adjudicatarios no podrán hacer reclamaciones por el estado físico o jurídico en el que se encuentran el cine y los parkings “entendiéndose que con la oferta efectúan su renuncia a ello”. Sin embargo, sí podrían solicitar una revisión de su estado antes de realizar la oferta y la venta del activo.La subasta de los antiguos cines Lauren llega apenas unas semanas después de que la Paeria multara al grupo por tercera vez por no limpiar, revisar y reparar las partes de la cubierta que están deterioradas, eliminar las pintadas y la suciedad de las fachadas y los rótulos. A su vez, la comunidad de propietarios del parking adyacente al del Lauren denunció que este último, al igual que el cine, había sido okupado. Cabe recordar que los cines Lauren fueron un referente en Lleida hasta su cierre por quiebra el 8 de julio de 2015.