Al menos 247 demandas de interinos para pasar a fijos

Marc Carbonell Lleida

Al menos 247 empleados públicos de la provincia han demandado a las instituciones donde trabajan por un exceso de temporalidad, en algunos casos de más de quince años. Del total, al menos 99 son trabajadores de la Paeria, afirma la CGT. El sindicato valoró ayer como “histórica” la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de febrero que obliga a hacer fijos “a todos los trabajadores que lleven más de tres años con las mismas funciones en su puesto de trabajo y no estén convocados a concursos-oposición”, explicó el portavoz de la CGT Tadeo Calomarde.

La CGT celebró que la sentencia dicta que los procesos selectivos derivados de la ley 20/2021 y la indemnización de 20 días por año con un tope de 12 mensualidades “no son medidas válidas para sancionar el abuso de temporalidad”, como tampoco lo es la figura de los ‘indefinidos no fijos’, que también deberán pasar a ser fijos. Calomarde valoró que “se ha roto una dinámica que parecía crónica con la no convocatoria de concursos y los interinos de larga duración”, y destacó que las directivas europeas son prevalentes y la Unión Europea tiene mecanismos para hacerlas cumplir, como la retirada de líneas de ayudas. “El poder legislativo no tiene otro remedio que crear nuevas normativas, y el judicial tiene que entender la prevalencia del TJUE”, añadió.La CGT exigió a las administraciones públicas que “solucionen de manera inmediata y colectiva las situaciones de abuso de temporalidad” y pidió que apliquen la fijeza inmediata “para todos los trabajadores que siguen en fraude de ley”. Los portavoces manifestaron ser “muy partidarios de presentar reclamaciones previas y demandas” en los juzgados, y se pusieron a disposición del conjunto de trabajadores para acompañarles en el proceso.Asimismo, Calomarde advirtió que se darán casos de duplicidad de plazas. “Una persona puede haber obtenido plaza por concurso de méritos, pero quien haya quedado fuera puede ser que también le corresponda ser fijo”, explicó.