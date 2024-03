Aulas de Infantil que rompen prejuicios

Publicado por Marc Carbonell Lleida Verificado por Creado: Actualizado:

Diez familias de la ciudad con hijos que el curso que viene empezarán I-3 se han preinscrito en bloque en la escuela Pràctiques I con el objetivo de “combatir la segregación que hay en esta y en todas las escuelas de Lleida”, tal como otras siete familias hicieron por primera vez el año pasado en el mismo colegio. Seis de los niños ya van juntos a la escuela “bressol” El Rellotge, y se les han sumado otras cuatro familias del barrio gracias al boca a boca.

El departamento de Educación ofrece a las familias la posibilidad de llevar a cabo esta denominada oferta de plazas singular desde 2021. Su objetivo es favorecer la equidad escolar, ya que la norma está ideada para centros con una elevada concentración de alumnos con necesidades especiales o familias desfavorecidas. “Siempre hay un estigma con los colegios de alta complejidad y son rechazados por vecinos de sus barrios a los que les facilitarían mucho la vida”, valora Anna, una de las madres. Explica que se animaron a ir a la jornada de puertas abiertas del Pràctiques I gracias a la buena experiencia de las familias de la misma escuela “bressol” que ya inscribieron a sus hijos el año pasado. Afirma que “nos encantó la propuesta educativa”, por lo que decidieron preinscribirse juntos. “Nuestros hijos vivirán en una sociedad pluricultural, es la realidad que vivimos y no los podemos apartar”, añade.

Dafne y Saray son dos de las madres cuyos hijos ya han empezado I-3 en el centro este curso. Aseguran que “nuestros hijos van contentos a la escuela porque es muy familiar y cuenta con un equipo educativo muy potente y con muchas ganas de trabajar, desde la cocinera hasta el director”.

Explican que llevaron a cabo la oferta singular porque “queríamos ir a una escuela pequeña, próxima, del barrio, pública y aconfesional”, y añaden que “debemos promover una integración integral de todos los niños”. Dafne y Saray explican que otro de los motivos que les llevó a optar por esta preinscripción en bloque fue que “teníamos miedo de no conseguir plaza” si se preinscribían por separado, al ser una escuela pequeña de una sola línea por curso. Al respecto, Anna valora que “el problema actual con las preinscripciones es que hay muy pocas plazas en todas las escuelas, debido al incremento del nivel de necesidades de algunas familias”. Señala que “no necesariamente son immigrantes, cualquier familia puede tener dificultades y no los debemos estigmatizar”, pero lamenta que “las plazas se han limitado mucho”. La preinscripción para la educación Infantil, Primaria y Secundaria finalizó ayer. Las familias esperan que, en un futuro, “todas las escuelas tengan alumnos de todas las clases posibles, ya que hay muchas que ofrecen una muy buena educación y no se están valorando por los prejuicios”.