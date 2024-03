Familias del Segrià:"Queremos seguir gestionando los comedores escolares"

Representantes de unas 40 asociaciones de familias de alumnos (AFA) de Lleida ciudad y el resto del Segrià se han concentrado esta mañana ante el consell comarcal para dejar claro que quieren seguir gestionando los comedores de las escuelas y han entregado escritos en los que rechazan que el organismo licite este servicio. Alas 16.30 están convocadas caceroladas en las puertas de los colegios por el mismo motivo.

Anna Castarlenas, una de las portavoces de la plataforma Menjadors, afirma que "queremos continuar con el modelo de autogestión y pedimos al consell comarcal que haga un convenio con nosotros para poder gestionar los comedores con toda la cobertura legal". "El consejo consultó en las AFA y hoy estamos aquí para dar una respuesta, que es que no estamos de acuerdo con la licitación y que queremos un convenio como se está haciendo en otras comarcas", incide. Argumenta que con la gestión por parte de las AFA "se hace la comida en la cocina de las propias escuelas y cada una contrata el personal en función de sus necesidades, también tenemos más calidad en la alimentación, y si entra una empresa, el dinero que ahora va íntegramente a los niños tendrá que ir parcialmente a su negocio".

Toni Jiménez, otro portavoz, considera que "hasta que no se haga una legislación que nos permita la autogestión alas AFA, cada ciertos años tenemos este problema. Ya pasó en el 2018 y se hizo la ley de Contratos del Sector Público, con la que creemos que podríamos seguir a través de los servicios a las personas, pero parece que ellos no lo ven de la misma manera". "Queremos seguir gestionando los comedores porque consideramos que no hay nadie más capacitado que los padres y las madres para poder decidir qué comen los niños y las niñas de las escuelas. Con las grande empresas tenemos el peligro de que la calidad y el servicio no serán los mismos", añade.

El consell comarcal del Segrià sostiene que siempre ha estado abierta al diálogo con las AFA, que hay un problema "de encaje jurídico" y que ha pedido a Educación en varias ocasiones un nuevo decreto que regule la gestión.