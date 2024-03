Ubasart asegura que el crimen de Mas d'Enric no era “previsible”

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

El departamento de Justicia, Derechos y Memoria introducirá medidas para mejorar la seguridad en los centros penitenciarios a raíz del asesinato de la cocinera de Mas d’Enric. Además de incrementar el personal de vigilancia en los servicios, especialmente en la cocina, y facilitar dispositivos de comunicación y pulsadores de alerta personal, se revisará el nivel de riesgo de las diferentes destinaciones laborales y se valorará si el perfil de los internos es el adecuado. Así lo dijo la consellera, Gemma Ubasart, durante su comparecencia en el Parlament, en la que señaló que el crimen de Mas d’Enric “era difícilmente previsible”. Al respecto, dijo que la junta de tratamiento de Mas d’Enric evaluó hasta 14 veces al interno que asesinó el 13 de marzo a una cocinera y luego se suicidó, a quien, ante su buena conducta y desarrollo, se le permitió la incorporación en distintos servicios auxiliares. La última evaluación fue en noviembre.

Asimismo, Ubasart dijo que no consta ninguna queja forma ni informal de la cocinera respecto del interno, que también fue valorado otras 12 veces mediante el Riscanvi, una herramienta de predicción de la reincidencia. Según la consellera, su riesgo de reincidencia y de violencia institucional siempre fue bajo, excepto en mayo de 2020, cuando fue medio. También añadió que el único incidente protagonizado por este preso, condenado por asesinar a puñaladas a una mujer en Valls en 2016, fue el puñetazo que dio a otro interno en octubre de 2023 porque “le insultaba”. En su intervención, Ubasart dijo que el departamento asumirá la responsabilidad que toque cuando la investigación haya concluido. No obstante, reiteró que no piensa dimitir ni hacer ceses en un momento de gestión de crisis. Asimismo, tendió la mano a los sindicatos para dialogar. Por su parte, Junts, Vox, Cs y PPC pidieron la dimisión de Ubasart y el PSC reclamó que asuma responsabilidades. CUP y comuns alertaron de que las reivindicaciones de los trabajadores, que ya avisan de que continuarán con las protestas, no pueden implicar la vulneración de derechos fundamentales. Entretanto, según el TSJC, el bloqueo en la cárcel de Lleida suspendió 22 diligencias.