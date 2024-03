Lista de espera con 3.508 alumnos para sacarse el carnet de conducir en Lleida

Publicado por Laura García Redactora Segre Verificado por Creado: Actualizado:

Las autoescuelas leridanas siguen denunciando que falta más personal para reforzar la plantilla de examinadores en las comarcas de Ponent y del Pirineo y que esta sea más estable de lo que es ahora. En la actualidad, se está a la espera de la llegada de tres nuevos examinadores a la provincia, según señalaron ayer desde la Federació d’Autoescoles de Lleida. Asimismo, se mantiene la lista de espera de alumnos que han aprobado la teórica (que tiene una caducidad de dos años) y pueden optar a la práctica del carnet de conducir, con 3.508 en Lleida. Una cifra que, aseguran desde las autoescuelas, “se mantiene estable dentro de la gravedad”. En el conjunto de Catalunya son 62.627 alumnos.

Raül Viladrich, de la Associació Provincial d’Autoescoeles de Lleida, aseguró que “se necesita una plantilla fija y continuada en el tiempo. Que nos de una capacidad constante y que no sea como ahora con subidas y bajadas que no nos permite saber qué capacidad de examen tendremos”. En diciembre, se marcharon tres examinadores que estaban destinados en la provincia de Lleida y en enero llegaron dos interinos para tres meses mientras que hay otro fijo que está de baja. Ahora se está a la espera de la llegada de otros tres. Sobre la lista de espera, Viladrich apuntó que “normalizamos una situación que hace años que denunciamos. No estamos bien y hace falta plantilla. Los alumnos se quejan de los plazos” para poder subir a examen.

Leridanos acuden a autoescuelas de Cuenca para hacer cursos intensivos

Rafael Lozano, director de la autoescuela San Cristóbal de Cuenca, explicó ayer en una entrevista en el programa El Suplement de Catalunya Ràdio que cada vez más alumnos leridanos acuden a centros de esta provincia manchega para examinarse en pocos días del carnet del conducir. Según explicó, la demanda ha crecido desde varios puntos de la geografía española y en dos semanas puedes tener el carnet. Una opción que, según explicó, por la que también han optado muchos famosos como actores y actrices. Según Lozano, por su autoescuela han pasado Blanca Suárez, Úrsula Corberó o Álex Moner. Al respecto, Raül Viladrich apuntó que “se plantean la obtención del permiso de conducir como un trámite, pero, ¿dónde queda la concienciación? La integración de las emociones y los valores, ¿en seis días?”.