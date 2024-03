Usuarios denuncian el 'estrés constante' a causa de la insuficiente oferta actual

Los usuarios habituales del Avant entre Lleida y Barcelona denunciaron ayer el estrés que sufren por la falta de plazas y que no tienen ninguna alternativa viable más allá del vehículo privado. “Nuestra realidad es un estrés constante, hay una insuficiencia de plazas más que evidente”, lamentó Mar Tapia, de la plataforma de usuarios de Avant Lleida. Señala que “los trenes de las 7.00 y las 8.00 se llenan a tres semanas vista, por lo que es imposible tener una vida normal a nivel de comodidad y de usabilidad de este servicio y no tenemos otra alternativa que nuestro vehículo”. Es por ello que exigieron reunirse con el presidente de Renfe, Raül Blanco, y el ministro de Transportes, Óscar Puente, para revertir esta situación. “Lleida y sus ciudadanos no merecen este trato, la ciudad está totalmente descompensada en estos servicios respecto a otras”, dijo Tapia. Añadió que el precio del billete de 31,50 euros “es inasumible para un ciudadano medio” y para los que tienen el bono mensual de 300 €, “no puedes reservar dos trenes consecutivos, de modo que si un día tienes una reunión y te la avanzan o suspenden debes cancelar la plaza y formalizar otra de forma individual, y como los trenes van tan saturados lo más normal es quedarte sin plaza”.

El presidente de la Federación Vecinal de Lleida, Toni Baró, afirmó que las propuestas de CCOO “son serias, lógias y asumibles” y que estamos “en un momento dulce para pedir estas mejoras”. El alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, suscribió las propuestas de CCOO, lamentó que en Lleida no haya otros operadores “por cuestiones comerciales” y reclamó un servicio Avant hacia Zaragoza. El presidente de la Diputación, Joan Talarn, señaló que el Avant “es una herramienta básica para el desarrollo del terrirorio” y que “el ministerio debe escuchar” las demandas de Lleida. La delegada del Govern, Montse Bergés, dijo que no se entendería aceptar el plan de CCOO “que no supone sobrecoste alguno”, mientras que el del Gobierno central, José Crespín, se comprometió a trabajar con Renfe y el Estado para “equilibrar este incremento de la demanda”.