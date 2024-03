Retrasos de hasta 5 horas en el transporte programado de pacientes en ambulancia

Publicado por Marc Carbonell Lleida Verificado por Creado: Actualizado:

El servicio de transporte programado (no urgente) de pacientes en ambulancia está colapsado y hay retrasos de 3 a 5 horas de media, según el sindicato CGT. Las demoras causan que los usuarios lleguen tarde a sus visitas médicas o deban volver a casa en taxi cuando reciben el alta. Fuentes solventes explican que los retrasos que sufren los usuarios del servicio de Rehabilitación del CAP Onze de Setembre son constantes y se han acentuado en los últimos meses. Afirman que tratan de reorganizar los horarios al máximo e intentan que no ocurra, pero que a veces es inevitable priorizar a pacientes con tratamientos más complejos y no pueden atender a algunos que llegan tarde debido a los retrasos de las ambulancias.

La empresa que presta el servicio de transporte médico en Lleida es Ambulàncies Egara. Su directora de operaciones, Divina Codina, admite que “estamos saturados” debido a un “incremento de pacientes que el concurso de transporte no ha sido capaz de asumir”. Detalla que están preparados para asumir a 4.500 usuarios, pero movilizan a unos 7.000. “Estamos viviendo un incremento exagerado que reconducimos asumiendo los costes”, añade.Fuentes del servicio de Rehabilitación de Lleida explican que han puesto reclamaciones a Egara por los retrasos y que recientemente se reunieron con personal del Servei Català de la Salut (CatSalut) para tratar estas incidencias. Asimismo, consideran que no existe un problema de exceso de demanda, sino que la oferta de ambulancias es insuficiente. Por su parte, la CGT asegura que “las últimas reducciones de jornada han obligado a abrir un quinto turno en el servicio urgente, por lo que la cincuentena de despidos de trabajadores de Tarragona y Lleida desde finales de 2023 nos han puesto al límite”. La directiva de Egara contesta que ha habido 15 despidos, de los cuales 4 en Lleida, correspondientes a los refuerzos del pasado verano que ampliaron sus contratos hasta finales de año. Señala que en Lleida ya se han incorporado dos nuevos trabajadores y que próximamente habrá dos más, pero la CGT mantiene la huelga parcial que inició el 14 de marzo porque “queremos que los despedidos puedan volver” y asegura que “los contratos eventuales son ilegales en el sector, al margen de la cobertura de bajas”.Asimismo, el sindicato ha denunciado a Egara ante la Inspección del Trabajo al considerar “abusivos” los servicios mínimos fijados para el paro. También asegura que la empresa cubre bajas del servicio urgente con personal del servicio programado, lo que haría empeorar aún más los retrasos, y Codina lo niega en rotundo. Asimismo, la directiva de Egara afirma que solo dos trabajadores de la provincia están secundando la huelga parcial.

Demoras de incluso un día para volver a casa tras una alta

Los retrasos del servicio de transporte sanitario programado para acudir a las citas médicas son alarmantes, pero aún son más extremas para la vuelta de los pacientes a sus casas, según afirman fuentes del servicio de Rehabilitación. Así, muchos pacientes deben optar finalmente por hacer los trayectos en taxi, asumiendo el coste. Al respecto, la CGT asegura que muchos pacientes que reciben altas hospitalarias por la noche no pueden volver a su vivienda en ambulancia hasta el día siguiente, a causa de la falta de personal y de vehículos.