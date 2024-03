Trasladan a una técnica de una 'llar d'infants' por supuesto maltrato

Publicado por Albert Guerrero Periodista Lleida Verificado por Creado: Actualizado:

La Paeria ha trasladado este curso de centro a una técnica de educación infantil (TEI) al considerar que tuvo una conducta negligente con un niño de dos años en una llar d’infants. Concretamente, lo ha tipificado como “falta grave” y le impone la sanción disciplinaria consistente “en el traslado del lugar de trabajo”. Los hechos ocurrieron el 12 de noviembre del año 2021 en la Escola Bressol Municipal Ronda-La Mercè durante la hora del comedor. La familia del niño, que tiene diagnosticado un trastorno alimentario por el que tuvo que ser hospitalizado, denunció, como avanzó SEGRE el pasado junio, que la técnica “tiró del brazo al niño y lo entró al comedor arrastrándole, dándose golpes contra tres papeleras, y diciéndole ‘estoy harta de ti’” y “le sentó al niño reiteradamente en la silla, lo agarraba por los hombros, pese a que estaba llorando y afirmaba: ‘este niño hace lo que le da la gana y no se puede aguantar’”. Estos hechos fueron presenciados por otras técnicas y monitoras, que corroboraron la denuncia de los padres. De hecho, fue el propio centro quien comunicó el incidente a los padres del pequeño e hizo un informe que remitió a la concejalía de Educación de la Paeria.

Sin embargo, los padres del niño decidieron denunciar el caso ante los Mossos d’Esquadra en mayo del año pasado “por la falta de respuesta e inacción de la Paeria durante este año y medio” (ver desglose). Entonces, el ayuntamiento aseguró que “en cuanto la concejalía de Educación conoció la queja por parte de una familia sobre el supuesto tratamiento indebido recibido por su hijo en una guardería municipal, actuó con inmediatez para conocer los hechos y garantizar el bienestar del niño”.Finalmente, el ayuntamiento determinó que la técnica había incurrido en una falta grave por “el incumplimiento con negligencia o dolo de los deberes y obligaciones derivados de la función encomendada al funcionario”.

La vía penal se archivó porque lo denunciaron fuera de plazo

■ El caso llegó al juzgado de Instrucción número 4 de Lleida por la comisión de un delito leve de maltrato de obra tras la denuncia que interpusieron los padres del niño ante los Mossos. Sin embargo, el juez no llegó a investigarlo porque al considerarlo un delito leve y presentar la denuncia un año y medio después de los hechos “la infracción penal que dio lugar a las presentes actuaciones se encuentra prescrita”. Por todo ello, lo archivó. Los padres del menor lamentan que “el anterior gobierno municipal nos falló y no actuaron con la diligencia ante la gravedad del caso. El nuevo equipo de gobierno sí que nos ha apoyado”. Asimismo, también afirman que “un traslado de centro no es una sanción efectiva. Si lo hizo con nuestro hijo también puede hacerlo con otro”.