La Paeria asume hoy la gestión del parking de Sant Joan

La Paeria tiene previsto para hoy por la mañana el acto de reversión del parking subterráneo de Sant Joan a la Paeria, que pasa a estar gestionado por la Empresa Municipal de Agenda Urbana (EMAU), y que comporta también anular la subida de precios que aplicó la concesionaria Interparking y volver a las tarifas de 2023, un 5,6% más baratas. Una portavoz municipal afirmó que el ayuntamiento no pudo hacer efectiva la reversión ayer, al ser día festivo, de modo que formalmente aún no había recibido la instalación y no fue posible efectuar el cambio de carteles con los precios. Por esta razón, ayer aún estaban los rótulos con las tarifas de la concesionaria.

Los tres trabajadores de la empresa concesionaria pasarán a formar parte de la plantilla de la EMAU, que también prevé aplicar mejoras en el parking como luces de detección de ocupación de plazas, habilitar un espacio para aparcar patinetes eléctricos y bicicletas, eliminar puntos oscuros y revisar las dimensiones de las plazas. Además, se podrá pagar el estacionamiento en el parking de Sant Joan a través de la aplicación de la zona azul, aunque por ahora este servicio no está operativo.