Acepta dos años de prisión por abusar de una compañera de trabajo en Lleida

La Audiencia de Lleida ha condenado esta mañana in voce a un hombre que ha reconocido que abusó sexualmente de una compañera de trabajo. El tribunal le ha impuesto dos años de prisión y un año de libertad vigilada después del acuerdo al que han llegado la Fiscalía, la defensa y la acusación particular antes de la celebración de la vista oral. También se ha acordado la suspensión de la condena siempre que el hombre no delinca en los próximos tres años y haga un curso de educación sexual. Durante este periodo también tiene prohibido acercarse y comunicarse con la víctima.

Los hechos tuvieron lugar el año 2019. El condenado era encargado del restaurante de un área de servicio de la autopista AP-2 a su paso por las comarcas de Lleida y la víctima era una subordinada suya. Ha sido condenado por un delito continuado de abusos sexuales. Así, se considera probado que el hombre le hizo tocamientos en reiteradas ocasiones a pesar que la denunciante se resistió y se opuso.