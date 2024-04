Salvan la vida a una mujer en un incendio en Lleida

Publicado por Albert Guerrero Periodista Lleida Verificado por Creado: Actualizado:

Policías salvaron la vida a una mujer ayer por la tarde al amortiguar su caída cuando saltó desde un primer piso para escapar de un fuego en su vivienda en la calle Lamarca, en el Barri Antic y junto al Eix Comercial de Lleida. En total, hubo cuatro personas heridas, de las que tres fueron evacuadas al hospital Arnau de Vilanova. “Hemos llegado en cuatro minutos porque estábamos por la zona. La mujer estaba pidiendo auxilio desde un pequeño balcón y hemos podido amortiguar el impacto cuando ha saltado. Desde el aviso del 112 hemos tardado 4 minutos en llegar. Todavía me duele el brazo.”, explicó un agente de los Mossos a este diario.

Moment en què van rescatar un dels veïns.Magdalena Altisent

Junto con agentes de la Guardia Urbana fueron los primeros en llegar y su intervención fue clave porque ayudaron a salir a otros vecinos del bloque, que resultaron intoxicados por inhalación de humo. Uno de ellos explicó que “estaba mirando la tele y el piso se ha llenado de humo. Me han confinado y, minutos después, me han puesto un equipo de protección para salir”. Hubo al menos siete desalojados. El fuego se declaró por causas desconocidas a las 19.21 horas en un bloque de la calle Lamarca, muy estrecha, y situada entre los proches de Sant Joan y el Canyeret. Acudieron diez dotaciones de los Bomberos, que atacaron por el fuego desde la calle Canyeret y la plaza de la Sal. El Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) envió siete unidades, además de las patrullas de la Urbana y de los Mossos d’Esquadra, que cortaron un tramo del Eix entre las plazas Sant Joan y de la Sal. Una persona recibió el alta in situ, mientras que tres fueron evacuadas al Arnau con pronóstico menos grave, según el SEM.

Las tenientes de alcalde Cristina Morón y Begoña Iglesias se personaron en el lugar. Morón, responsable de Seguridad, afirmó que “la rápida intervención ha sido clave porque han llegado en cuestión de minutos y han salvado a la mujer que se ha precipitado”. Sobre las 21.00 horas el fuego fue dado por extinguido. Posteriormente, se inspeccionó el inmueble. “No hay afectación estructural, pero por prevención hemos desalojado a los 7 vecinos, que serán realojadosen otras viviendas”, añadió Morón. Este es el segundo fuego de vivienda en dos días en Lleida ciudad tras el del martes en la avenida Madrid, que afectó a dos pisos.