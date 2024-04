El caso del profesor acusado de abusos a una exalumna en Lleida llega a juicio: la chica declara que abusó de ella y él lo niega

Publicado por acn

Una joven ha declarado hoy al juzgado de lo penal 2 de Lleida que cuando tenía 17 años un exprofesor suyo del instituto Màrius Torres de Lleida abusó de ella.

Los hechos juzgados se remontan al 14 de agosto de 2020, cuando la denunciante subió al piso del acusado a recoger unos libros. Los dos conversaron un rato hasta que ella manifestó que le dolía la espalda. Entonces, el hombre procedió a hacerle un masaje durante el cual, según la chica, le levantó la camiseta sin permiso y le tocó los pechos. El acusado ha admitido que le hizo un masaje, pero ha negado abusar de ella.

Fiscalía, acusación y el abogado de la Generalitat piden para el hombre 2 años de prisión e inhabilitación para ejercer con menores, 5 años de libertad vigilada y una indemnización de 3.000 euros.

La joven ha explicado que durante la breve etapa que estudió en el instituto Màrius Torres de Lleida mantuvo varias conversaciones con el profesor, por lo que le tenía cierta confianza. Una vez que la joven ya había abandonado el centro educativo, se encontró al docente paseando por la calle Mayor el 13 de agosto de 2020. La denunciante iba acompañada de su hermana pequeña, que entonces era alumna del hombre, y d una amiga y se hicieron una foto de recuerdo con el acusado. Éste le pasó la fotografía por 'WhatsApp' tras darse el número de móvil. Finalmente, acordaron por teléfono quedar al día siguiente para que él le diera unos libros y después ir a tomar una bebida. Así, el 14 de agosto la joven acudió hasta el piso del acusado.

La chica ha precisado que esperaba recoger los libros en la entrada del piso y después de irse a tomar algo, pero finalmente el hombre la invitó a pasar. Una vez dentro, ambos conversaron un rato en un sofá hasta que ella sintió dolor de espalda. El profesor se dio cuenta y le dijo que podía darle un masaje con aceite.

"Me dijo que me tumbara en el sofá, pero no lo acabé de hacer porque no sabía cómo reaccionar. Entonces él me estiró completamente, me levantó la camiseta sin permiso y me echó el aceite. Me desabrochó. los sujetadores y me empezó a masajear en el hombro durante el cual me tocó la parte lateral de los senos. No tenía mi permiso, en estado de shock. Després va intentar accedir a les parts baixes, però portava un cinturó al pantaló i no va poder", ha declarat la noia darrere d'una mampara per evitar el contacte visual amb l'acusat.llevaba un cinturón en el pantalón y no pudo", declaró la joven tras una mampara para evitar el contacto visual con el acusado.

Para detener la situación, la joven le dijo al acusado que debía ir al baño y le pidió a su pareja que le llamase haciéndose pasar por su madre. El chico accedió y la chica lo aprovechó como excusa para irse del piso. La pareja declaró a la vista que la denunciante estaba "desolada y con mucha ansiedad" tras los hechos. Asimismo, peritos indicaron que la situación de bloqueo que describe la joven es "tan compatible" como la opción de huir frente a la situación que se relata. Además, una psicóloga ha añadido que la paciente sufrió un considerable aumento de ansiedad tras los hechos.

Por su parte, el hombre explicó que había quedado con su exalumna para darle unos libros que tenía en el piso y después ir a tomar una bebida con ella. Sin embargo, el acusado ha dicho que en agosto de 2020 había muchas restricciones sanitarias en los establecimientos y, además, ese día hacía mucho calor, motivos por los que decidió que podían tomar algo en su mismo domicilio. Explicó que dado que la chica se quejó hasta tres veces de la espalda, le ofreció darle un masaje y lo aceptó. Sin embargo, ha negado que abusara sexualmente de ella: "Utilicé los dos pulgares para darle el masaje en la espalda. La ayudé a desabrocharse el sujetador, pero nunca le toqué los senos. absoluto. ¿Qué sentido tendría? Tampoco bajé las manos hacia las partes bajas en ningún momento."

El hombre ha explicado que entonces la chica acudió al lavabo y le dijo que tenía que irse porque le habían detectado un tumor a su madre. En este sentido, ha justificado que después le enviara un mensaje de móvil en el que le preguntaba si se había sentido "cómoda" porque la gente tiene varias "sensibilidades" y estaba algo "acojonado". En concreto, el acusado ha dicho que lo envió para saber si la joven estaba bien, pero "no me sentía culpable de nada".

El hombre ha concluido su declaración lamentando que la denuncia de la joven le supuso "la estigmatización" y sufrir "el acoso" de compañeros de trabajo y que Educació le apartara de la docencia el pasado verano después de que se diera a conocer que había conseguido una plaza como profesor funcionario de carrera. Sin embargo, el acusado manifestó que "en estos momentos podría ejercer de profesor".

2 años de prisión

Sin embargo, la fiscal apuntó que la declaración de la joven se corrobora con hechos "objetivos" y que la reacción del acusado tras la situación "describen su preocupación por haberse metido en un lío". Así, el Ministerio Público pidió para el hombre 2 años de cárcel (medio menos de lo que planteaba inicialmente) por un delito de abuso sexual, el mismo tiempo de inhabilitación para ejercer cualquier actividad o profesión que implique contacto con menores durante el mismo tiempo de pena y 5 años de libertad vigilada. Además solicita una indemnización de 3.000 euros por los daños morales causados. El abogado de la Generalitat ha defendido que el masaje "iba más allá de fines terapéuticos" y ha compartido la petición de fiscalía. También lo ha hecho la acusación particular.

Por contra, la defensa ha pedido la absolución de su cliente al considerar que las acusaciones son "descaradamente falsas" y no hay "ninguna prueba periférica" que las corrobore. Además, ha señalado que las declaraciones de la chica tienen contradicciones en la fase de instrucción respecto a las realizadas este lunes en el juicio.