Condenados a dos años de prisión por robar una paella

La Audiencia de Lleida ha condenado a dos años de prisión por un delito de robo con fuerza a dos ladrones por apropiarse de una paella. La pena es elevada al aplicar la agravante de reincidencia, ya que ambos ya habían sido condenados por otros delitos. El tribunal confirma la pena dictada en primera instancia por el Juzgado de lo Penal 1 de Lleida y desestima los recuros presentados por los acusados. Ambos defendían que no se había acreditado su autoría en el robo y pedían rebajar la pena.

Según la sentencia, los hechos tuvieron lugar en marzo de 2020, cuando los dos condenados saltaron una valla de una altura de unos 2,5 metros para acceder a un almacén de Balaguer. Ya en su interior, añade, se apoderaron de una paella. El fallo señala que los agentes de los Mossos d’Esquadra reconocieron a los dos procesados como las dos personas que aparecían en las imágenes de las cámaras de seguridad de una empresa situada frente al almacén en cuestión. Según su declaración, vieron en las imágenes cómo los dos hombres se acercaban en bicicleta hasta el recinto y cómo estaban dentro del mismo con un objeto redondo con las características de una paella así como al salir del lugar en bicicleta, con el objetivo robado en el manillar. Asimismo, la Audiencia niega aplicar la eximiente de necesidad económica que pide uno de ellos al no verla acreditada. También rechaza el tribunal la atenuante de dilaciones indebidas a pesar de que el robo tardó más de tres años en llegar a juicio. Según la Audiencia, se hicieron varias citaciones para celebrar el juicio, que se fueron suspendiendo a petición de las defensas hasta que en la última los dos acusados no se presentaron al juicio, lo que llevó a ordenar su arresto. La sentencia señala que aunque el procedimiento tuvo una tramitación “algo lenta”, el retraso fue culpa de los acusados.De hecho, la dilación en los juicios hace que decenas de reincidentes no ingresen en prisión pese a acumular múltiples delitos, la mayoría contra el patrimonio, como ya señalaron juristas y abogados a este diario.