Vidal: “Lleida puede liderar la transición energética y no ser solo la despensa de Catalunya”

La diputada en el Congreso por Sumar-En Comú Podem, Aina Vidal, afirmó ayer que “Lleida tiene la capacidad de liderar la transición energética y no ser solo la despensa de Catalunya”. Visitó la ciudad y valoró que en la última década ha habido una “falta de lideraje inasumible, específicamente para Lleida, que ha perdido cualquier oportunidad y parece que haya quedado como la gran olvidada del país, lo que es inaceptable”. Añadió que Carles Puigdemont es un “irresponsable” al amenazar con no aprobar los presupuestos del Estado si no es elegido president el 12 de mayo, comicios para los que espera formar una “mayoría de izquierdas en la que ningún partido juegue a un electoralismo barato”, rechazando líneas rojas como el Hard Rock para “encontrar el programa que nos unifica”.

“Es inasumible que hubiese personas que se forrasen mientras otros estaban muriendo” durante la pandemia, comentó respecto a la comisión de las mascarillas del Congreso que empieza este lunes.