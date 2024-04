Hasta el 33% de los centros escolares concertados catalanes cobra cuotas a las familias para obtener beneficio

Publicado por Redacció Verificado por Creado: Actualizado:

La práctica totalidad de los centros educativos concertados de Catalunya cobran cuotas a las familias, independientemente del nivel de financiación, y son las más elevadas del Estado, según un informe de EsadeEcPol que analiza la situación en Catalunya, Madrid, Comunidad Valenciana, País Vasco y Andalucía. Sin embargo, el estudio concluye que en Catalunya hay un sistema dual de centros: un 52% cobra para compensar una situación de infrafinanciación –que se sitúa por debajo de 200 euros por alumno y año– y entre un 25% y un 33% lo hace para obtener niveles de distinción o beneficio económico –un 15% en el estado. La cuota media se sitúa en los 1.696 euros para todas las etapas entre las familias que sí pagan cuota, cuando la media en el estado español es de 936 euros. Por detrás de Catalunya están Madrid (1.156 euros de cuota media), País Vasco (959 euros), Comunidad Valenciana (597) y Andalucía (453).

Sobre las situaciones de financiación de los centros, el estudio establece un primer grupo donde los centros están en situación de infrafinanciación o en el límite de estarlo, con menos de 200 euros por alumno. En segundo lugar hay un grupo de centros con niveles de financiación óptimos, que van de los 100 a los 600 euros por alumno; y un tercero con más de 1.000 euros por alumno. En este sentido, el análisis reconoce que en Catalunya la mitad de los centros concertados están infrafinanciados pero apunta que un 33% están sobrefinanciados. Por eso, habla de sistema dual, donde el 80% de los centros concertados están en los extremos de la distribución de la financiación. Sólo hay un 15% de centros que no está infrafinanciado y que cobra cuotas para ampliar sus servicios no concertados por la administración pública, cuando en el estado representan casi el 30%.

Una de las conclusiones del informe es que el tamaño del centro es uno de los factores que determina las cuotas: en centros mayores cuotas más elevadas. Sin embargo, en Catalunya esta relación es más débil ya que son el 94% los centros que cobran estas cuotas, la práctica totalidad.

Según la medida del centro, de los de menos de 100 alumnos en las etapas de primaria y ESO, entre el 76% y el 80% cobran cuotas. Este porcentaje sube al 96% entre los que tienen de 100 a 500 alumnos por etapa y se llega a la totalidad de los que tienen más de 500 alumnos. En el segundo ciclo de infantil, cobran cuotas el 93% de los centros de menos de 100 alumnos por etapa y el 99% de los de entre 100 y 500.

De los 920 a los 1.883 euros



La cuota media que pagan las familias en Catalunya a la escuela concertada es de 1.696 euros, teniendo en cuenta una definición que incluye aquello que se paga por la escolarización, donaciones y ampliación de horarios pero también un margen asociado a los precios del comedor escolar. Este precio no obstante no incluye a aquellos alumnos que no pagan. Partiendo de esta definición incluyen también a los alumnos que no pagan y a quienes se les atribuye una cuota 0, el estudio explica que los centros infrafinanciados (-450 euros por alumno), y que representan la mitad del total, cobran una cuota media de 920 euros por alumno y año. En estos se calcula que hay 430 euros de gastos no concertados.

Con respecto a los centros con una financiación media, un 20% del total, la cuota se sitúa en unos 1.000 euros por alumno y año, con unos gastos no concertados de 560 euros y teniendo en cuenta que tienen un resultado positivo de unos 300 euros. Por último, los centros con sobrefinanciación, el 30% del total, cobran hasta 1.200 euros de cuota media al año por alumno, con unos gastos no concertados de 1.300 euros también por alumno y año. Sin embargo, el resultado económico medio es de 1.800 euros, cosa que permite afrontar los gastos no concertados y cosa por eso el estudio concluye que si cobran cuotas es para obtener un beneficio económico o un posicionamiento de mercado. Si se analiza por etapas, en la ESO los centros infrafinanciados cobran cuotas medias de 798 euros por alumno y año y tienen un gasto de servicios no concertados de 386 euros por término medio por alumno y 478 euros de infrafinanciación. En los que tienen una financiación intermedia, las cuotas son de 1.081 euros y los gastos no concertados de 591 euros. Por último, los que no tienen problemas de financiación llegan a cuotas medias de 1.420 euros y gastos no concertados por valor de 1.086 euros.

En primaria, las cuotas van de los 917 euros por término medio por alumno en los centros infrafinanciados a los 1.244 de los centros sin problemas de financiación, pasando por los 994 de los intermedios. Aquí los gastos no concertados medios por alumno son de 435, 1.360 y 560 euros, respectivamente. Por último, en el segundo ciclo de infantil las cuotas son de 877 euros para los centros infrafinanciados, 999 para los de financiación media y 823 euros para los que no tienen problemas de financiación. Los gastos no concertados son de 484, 694 y 1.088 euros, respectivamente. En líneas generales, sólo hay un 6% de centros concertados que no cobra cuotas a las familias. En el conjunto del Estado este porcentaje es del 32,6%.

De 640 a 801 euros en el conjunto del Estado

En líneas generales, hay un 32,6% de centros concertados gratuitos en el estado español y la cuota media es de 936 euros. El principal motivo para el cobro de estos importes es financiar los gastos de servicios no concertados o por situaciones de infrafinanciación. Si se mira por el lado de los alumnos, entre el 80% y el 95% del alumnado paga cuotas de acceso a los centros concertados. Sin embargo, el estudio concluye que el gasto proveniente del pago de cuotas se concentra en pocos hogares. Así, el 40% del alumnado que va a la escuela concertada y menos cuota paga, paga sólo un 5% del total del gasto en cuotas, es decir, o paga cuotas muy bajas o no paga cuotas. En el otro extremo, el 20% que más paga asume el 60% del toda de gasto en cuotas, mientras que el 10% que más paga acumula el pago del 45% del total. En líneas generales, hay un 32,6% de centros concertados gratuitos en el estado español y la cuota media es de 936 euros. El principal motivo para el cobro de estos importes es financiar los gastos de servicios no concertados o por situaciones de infrafinanciación.

Como en Catalunya, el 90% de las familias que acceden a centros concertados del País Vasco y Madrid también pagan cuotas. Por detrás está la Comunidad Valenciana, con más del 80%. En cambio, Andalucía presenta los valores más bajos, con un 50% de familias que pagan. Ante este resultado, los impulsores del estudio han propuesto desarrollar un análisis detallado del coste teórico de la plaza escolar en el sector público y en el sector concertado, como ya hizo en Catalunya el Síndic de Greuges. En segundo lugar, pide auditar los gastos no concertados especialmente en centros sin problemas de financiación que cobran cuotas. En tercer lugar, apuesta por revisar el sistema de conciertos que evite que estos centros sigan recibiendo financiación que no se destina a la escolarización y destinar estos recursos a los que sí tienen problemas de financiación. Por último, creen que se tiene que regular el coste del comedor escolar en los centros concertados y equipararlo al coste que tiene los públicos ya que ahora mismo suponen una financiación "encubierta" de otras partidas.