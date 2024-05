El personal de limpieza de edificios municipales de Lleida amenaza con huelga

El personal de limpieza de los edificios municipales prevé reunirse próximamente con Acciona Facility Services, la empresa adjudicataria del nuevo contrato, para reclamarle que revierta los recortes de horas y personal que ha llevado a cabo desde que empezaron a gestionar el servicio el 1 de marzo. El sindicato CCOO asegura que si no consiguen mejoras plantearán movilizaciones y una posible huelga. Como mínimo, reclaman volver a los últimos horarios anteriores a marzo. “Es un caos, están quitando a personal de los colegios y tienen que dividir sus cortas jornadas en dos o más sitios”, denuncia una portavoz sindical.

Las escuelas públicas de la ciudad son las que más están sufriendo las reducciones del servicio, por lo que todos los directores enviaron una carta conjunta a la Paeria pidiendo explicaciones a principios de abril. En su respuesta, el ayuntamiento explicó que la empresa “está en período de adaptación, distribuyendo servicios y horas, con el personal formándose e introduciendo nuevos materiales y sistemas de limpieza, lo que causa que el servicio pueda ser un poco más deficitario”. La Paeria pidió “paciencia y un margen de confianza”, pero aseguró que hará inspecciones en los centros para evaluar el cumplimiento de los objetivos de limpieza y penalizará a la empresa si no los alcanza.“Con el anterior gobierno municipal ya hubo un recorte de horas que durante la pandemia se revirtió, pero después se volvieron a quitar”, explica CCOO.

El sindicato también pide que se sustituya la arena de los patios con otros materiales, porque “la tierra es una de las principales causas de la suciedad en los centros”, indica. Asimismo, es escéptico con la posible maquinaria mecanizada que se pueda introducir, ya que “se tiene que subir y bajar por ascensor y no reduce mucho el tiempo de trabajo”. La Paeria adjudicó el contrato de limpieza de todos los edificios municipales (menos los de Sucs y Raimat) a Acciona el pasado 1 de febrero, por 11.572.414 euros y un período de cuatro años. Se trata de una de las siete principales constructoras españolas, que presta servicios de vigilancia, conservación y mantenimiento de edificios. Este diario intentó contactar con la empresa para conocer los avances de su proceso de “adaptación”, pero no obtuvo respuesta.

CCOO exige a la EMAU fijar fechas para negociar el nuevo convenio

CCOO denunció que la Empresa Municipal de Agenda Urbana (EMAU) no ha fijado ninguna reunión para negociar el convenio colectivo, a pesar de que a principios de año presentaron una propuesta. Recordó que “lleva desde el año 2011 caducado” y que la intención de la dirección “es la de no negociar hasta dentro de un mes”. CCOO exigió un calendario de reuniones, afirmó que los trabajadores “están cansados del inmovilismo y la indolencia que muestra la dirección” y que no descartan “otras vías de presión”.La Paeria y la EMAU lamentaron “el tono y la inexactitud” del comunicado. Afirmaron que los convenios se han ido mejorando con acuerdos continuados y vigentes, tanto en vivienda como en movilidad. Aseguran que en diciembre de 2023 fue la empresa quien hizo una primera propuesta de convenio, y que a mediados de abril se les hizo saber que se agendará una reunión para este mes.