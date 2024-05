Un año con el pediatra más lejos

Publicado por Marc Carbonell Lleida Verificado por Creado: Actualizado:

El pasado 25 de abril se cumplió un año desde que el CAP Onze de Setembre concentra el servicio de pediatría que antes también se ofrecía en los Centros de Atención Primaria de Balàfia-Pardinyes-Secà y del Primer de Maig, en la Mariola. Cerca de 11.600 niños de hasta 14 años y sus familias han visto cómo su pediatra se ha trasladado a más de 2 kilómetros –en el caso del Primer de Maig– y a 1 kilómetro –desde el de Balàfia–, lo que ha causado quejas desde el primer día de funcionamiento por los largos trayectos que deben hacer y por la falta de frecuencias en el transporte público. Salud explicó que gracias a la unificación hay pediatras de 8.00 a 20.00 horas, lo que “mejora la cobertura y la calidad asistencial”, indicó el departamento.

El presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos, Toni Baró, valoró la decisión del departamento como un “recorte encubierto” y aseguró que “necesitamos servicios de proximidad”. Se refirió también a la “falta de frecuencias de los buses, que son insuficientes y causan problemas a los vecinos que no tienen coche”, así como a la dificultad por aparcar en la zona. “Nos dicen que debemos evitar ir al Arnau por las urgencias más banales, pero este modelo lo propicia”, señaló. “Es verdad que al estar concentrados, los pediatras se pueden organizar mejor por sus especialidades y atender mejor así a sus pacientes, pero no creemos que compense”, añadió.El cambio de modelo ha conllevado una fuerte oposición vecinal. Sin embargo, no todos los vecinos se quejan. Y es que aquellos que ya tenían el pediatra en el Onze de Setembre no han percibido ningún cambio sustancial. De hecho, en algún caso aseguran que ahora hacen menos colas al acudir directamente al ala de pediatría, aunque algún usuario asegura que algunas veces tiene que ir presencialmente a cambiar citas en el CAP porque no contestan al teléfono.

«Hemos perdido alguna cita por no poder subir al bus»

“Vivimos cerca del colegio Episcopal, antes íbamos al CAP Primer de Maig y nos iba muy bien porque lo teníamos a menos de 10 minutos andando desde casa. Ahora tenemos que venir en bus, la única línea que nos va bien es la 6 y pasa cuando quiere y da una vuelta muy larga, por lo que tardamos 20 minutos. Además, hay algunos autobuses en los que no podemos entrar con el carrito si ya hay uno dentro, por lo que alguna vez nos hemos visto obligados a esperar más de media hora a que pasara el siguiente. Hemos llegado tarde y perdido alguna consulta por esta razón. El servicio funciona muy bien, pero no me parece normal que niños y mayores tengamos que ir a CAP diferentes”.

«Me preocupa la distancia si tenemos una urgencia»

“Antes íbamos al CAP de Balàfia-Pardinyes-Secà, que está a tres minutos a pie de nuestra casa. Ahora tenemos que andar más de veinte minutos o coger el bus para ir a las consultas de pediatría. Ya nos hemos acostumbrado, pero el servicio era mucho más cómodo cuando era de proximidad. Hoy he tenido que recoger a la niña media hora antes del colegio para venir, y si tenemos una urgencia me preocupa la distancia que nos separa del CAP Onze de Setembre. No tenemos ninguna queja del servicio, tenemos el mismo pediatra que antes y todo funciona igual, pero nos gustaría volver a ir al centro de Balàfia. He oído que más adelante quizá tendremos que ir al futuro CAP de Cappont, y esto si me parecería fatal”.