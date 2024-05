Rafael Sánchez, candidato de Vox por Lleida: «Sánchez se comporta como un aprendiz a tirano y apela al populismo»

Esta es su primera cita electoral como candidato de Vox por Lleida, ¿Cómo afronta esta campaña?

La afronto con nervios por el carácter novedoso que supone para mí la política. Con mucha ilusión y satisfecho de ver que tengo un equipo y unos compañeros que me apoyan.

Su formación consiguió un escaño en 2021¿Qué supondría perder el escaño de Lleida?

Aspiramos a consolidarlo. Perderlo sería un golpe. Hemos venido para quedarnos, con vocación de permanencia. Nuestro lema es en defensa propia. Catalunya debe volver a ser el motor que había sido antaño en toda España y que las políticas ideológicas del nacionalismo han roto. El nacionalismo en Catalunya ha sido como el rey Midas pero al revés. Todo lo que ha tocado se ha convertido en miseria.

¿Qué propuestas de alternativa presenta su partido?

Tratar asuntos como la seguridad ciudadana, la ocupación e inmigración ilegal y la defensa del campo. Es imprescindible buscar la causa de la inseguridad, que es la inmigración ilegal descontrolada. Hay que reducir esta inmigración puesto que es un coladero de personas que no vienen a trabajar sino que vienen a delinquir o a vivir del estado del bienestar que tenemos en Catalunya.

¿Cómo lo haría?

Exigiendo al Estado un control de fronteras y, en Catalunya, que la Generalitat se implique para controlar los flujos de personas migratorias. Pedir más dotación de fuerzas y cuerpos de seguridad.

¿Y la defensa del campo?

No olvidemos que Lleida es la provincia con más superficie cultivable y referente del sector agroalimentario. Debemos proteger al agricultor frente a las políticas globalistas del pacto verde europeo y la agenda 20-30. Hoy el payés no puede competir. Faltan infraestructuras, hay una gestión nefasta de la sequía y no se moderniza el regadío. Hay que aplicar el plan nacional del agua, derivar agua allí donde falta.

¿Y en cuanto al cambio climático?

La sequía y el cambio climático son excusas para eludir responsabilidades por la nefasta gestión del Govern. Nos quejábamos del centralismo de Madrid pero hoy sufrimos las consecuencias del de Barcelona.

A nivel educativo. ¿Defiende una escuela en que el inglés sea lengua vehicular?

A nivel de escuela defendemos el bilingüísmo, que no se margine el uso de castellano, que los padres tengan el derecho de elegir en qué lengua quieren educar a sus hijos y acabar con actuaciones abominables como la existencia de comisarios lingüísticos. Es algo impropio.

¿Está a favor o en contra de un centro comercial en Lleida?

A los primeros a quienes hay que preguntar es al comercio local. Si a ellos les va bien, a mi también. Es necesario hacer una planificación urbanística adecuada. El sector comercio ha sufrido mucho. Tras el golpe de estado de 2017 muchas empresas pierden seguridad jurídica.

¿Qué tienen estas elecciones de diferentes?

Actualmente estamos viviendo una situación de extrema gravedad en Catalunya. Tras el proyecto de amnistía, el Gobierno de España es un intercambio de poder por impunidad, que infringe el principio de legalidad y pone en entredicho el estado de derecho. Son unas elecciones muy importantes. Nos jugamos mucho.

¿Qué haría para frenar esta gravedad?

Aplicar el imperio de la ley. La última declaración de Sánchez es de vergüenza. Apela al populismo, eludiendo las instituciones democráticas, busca la polarización, el conflicto civil y levantar un muro entre las dos Españas. Se comporta como un aprendiz a tirano. El procés está más vigente que nunca, porque el gobierno de Sánchez y el Partido Socialista Obrero Español se han puesto de rodillas frente al nacionalismo.

¿Será clave la participación en estas elecciones?

Confío que sí. Se ha polarizado mucho la sociedad y creo que nos jugamos todos mucho en esta convocatoria, especialmente frente al sector separatista-socialista, que hoy por hoy van el mismo carro.