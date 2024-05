Roban dos veces en menos de un mes en una cafetería de Balàfia

Publicado por Laura García Redactora Segre Verificado por Creado: Actualizado:

“Hasta que esta mañana no me he encontrado la puerta forzada no me sentía insegura, pero ahora tendremos que tomar medidas, porque dos robos en menos de un mes no es normal”. Así se expresó la responsable de la cafetería ‘El Crostó’ de la avenida Rosa Parks, en Balàfia, que ayer de madrugada sufrió un nuevo asalto. El primer robo fue el pasado 11 de abril. Según explicó a este diario, a las 5.30 horas, cuando llegaron al establecimiento, se encontraron la persiana forzada y la puerta de cristal reventada. El ladrón o ladrones se llevaron el dinero que había en la caja y el bote con las propinas. “La primera vez se llevaron toda la caja registradora y esta vez quitaron el cajetín con el dinero”, añadió. Asimismo, señaló que una vecina les alertó de que en el aparcamiento junto al CAP de Balàfia-Pardinyes-Secà habían encontrado un pasamontañas tirado en el suelo, que fue recogido por los Mossos d’Esquadra, así como el cajetín que contenía la recaudación, vacío, en una calle cercana. “En 20 años no nos había pasado nada y ahora, en menos de un mes, nos han robado dos veces. Tendremos que adoptar medidas de seguridad y asumir un coste por algo que no tendría que pasar”, denunció la responsable. Por el primer robo, ya detuvieron a dos personas.

Detenido por agredir a un hombre para robarle el móvil

La Guardia Urbana detuvo el sábado al mediodía a un joven acusado de agredir a un hombre para robarle el móvil en el Centro Histórico. Sobre las 15.45 horas, la víctima se dirigió a una patrulla para explicarles que horas antes la habían agredido para robarle, hechos que denunció a los Mossos. Sin embargo, en ese momento vio a su presunto agresor por la calle, en la calle La Palma, y fue a informar a una patrulla de la Urbana. Los agentes, tras hacer las comprobaciones, detuvieron al joven por un delito de lesiones, robo con violencia y hurto.