Roban de noche en una casa de l'Horta de Lleida tras adormecer a los dueños y a su perro

Vecinos de la partida Quatre Pilans denunciaron que el pasado miércoles sufrieron un robo por la noche y que los ladrones los adormecieron a ellos y a su perro para poder acampar a sus anchas por la vivienda sin que se enteraran de nada. Según explicaron ayer a este diario, se trata de un matrimonio mayor, que suelen despertarse varias veces por la noche y que esa durmieron “de un tirón”. Asimismo, al levantarse por la mañana encontraron al perro también adormecido y la casa revuelta. Incluso, señalaron, hallaron latas de berberechos y de refrescos abiertas en la mesa. “Los ladrones se pusieron a comer con total impunidad porque sabían que los propietarios no se iban a despertar”, denunció David Poca, de la Associació de Veïns de Quatre Pilans i Grealó. Asimismo, aseguró que se produjeron otros robos en viviendas, aunque no había nadie en su interior, y que relacionan el con un robo el incendio que se produjo ayer de madrugada en una casa de Quatre Pilans, una segunda residencia en la que no se encontraban los propietarios.

En este caso, el incendio provocó el derrumbe del forjado de la primera planta y el fuego quemó la vivienda y totalmente un almacén anexo. Según los Bomberos, quedó debilitada la estructura. Al respecto, Poca señaló que los vecinos sopesan hacer un somatén ante “la sensación de inseguridad y desprotección que sienten” y que incluso hay vecinos que se plantean - o que ya lo tienen decidido- poner en venta sus casas. “Hemos pedido que se intensifigue la vigilancia policial porque la gente está harta”, remarcó.