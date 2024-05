Sustraen 4 escopetas en el enésimo robo en una vivienda de l'Horta

Publicado por Albert Guerrero Periodista Lleida Verificado por Creado: Actualizado:

Los Mossos d’Esquadra investigan dos nuevos robos en casas de l’Horta. Los dos casos se registraron entre la noche del sábado y la madrugada del domingo en casas de la partida Marimunt y en una de las viviendas los ladrones sustrajeron un armero que contenía cuatro escopetas, según ha podido saber este periódico. También se llevaron dinero, joyas y aparatos electrónicos.

El primero de los robos se cometió la noche del sábado. Los ladrones forzaron una ventana para acceder al interior. Arrancaron un armero que estaba clavado en una pared y lo arrojaron por la ventana. En su interior había cuatro armas largas. Entre dos y tres horas después se produjo otro robo en un domicilio de la misma partida. Sustrajeron dinero, joyas y un ordenador, entre otros aparatos. Las cámaras de seguridad de la casa grabaron cómo dos individuos encapuchados accedieron por una de las ventanas. Los Mossos d’Esquadra no descartan que hayan sido cometidos por el mismo grupo de personas. Cabe recordar que la semana pasada se denunciaron otros casos en Grealó i Quatre Pilans. El miércoles por la noche ladrones entraron en una casa de Quatre Pilans mientras los propietarios, un matrimonio de edad avanzada, se encontraba dentro. Los dueños señalaron que les habían adormecido, también a su perro, porque no se enteraron de la intrusión hasta la mañana siguiente, como avanzó SEGRE. Los vecinos, que han hecho un somatén (ver desglose), también relacionan un incendio la madrugada del viernes en una casa de Quatre Pilans con los robos.

Somatén de vecinos de Grealó y Quatre Pilans

Vecinos de las partidas de Grealó y Quatre Pilans hicieron la noche del pasado sábado un somatén ante los robos que hubo la semana pasada en varias casas de estas partidas de l’Horta. Meses atrás también lo hicieron los de Marimunt. David Poca, de la Asociación de Vecinos de Grealó i Quatre Pilans, afirmó que “nos sentimos totalmente desprotegidos y desamparados. No nos gusta tener que salir en somatén, porque no es trabajo de los vecinos hacerlo, pero no nos queda otra”, lamentó. Asimismo, añadió que se están planteando contratar seguridad privada. Los Mossos d’Esquadra y la Guardia Urbana han reforzado la vigilancia. Tanto la Paeria como los Mossos desaconsejan hacer estas patrullas por el riesgo que puede comportar para los propios vecinos. El pasado fin de semana, fuentes municipales señalaron que se reforzaría la vigilancia en estas partidas y la teniente de alcalde y concejala de Seguridad, Cristina Morón, se puso en contacto con los vecinos. Asimismo, pidió a los Mossos que enviaran alguna dotación.Cabe recordar que la comisión de l’Horta de la Federació d’Associacions de Veïns de Lleida (FAVLL) tiene previsto iniciar una recogida de firmas para exigir penas más duras para los ladrones