Los taxis de Lleida son los quintos más caros del Estado, según Facua

Un estudio de Facua-Consumidores en Acción sitúa a los taxis de Lleida como los quintos más caros de todas la capitales de provincia y principales ciudades del Estado. Así lo constata tras analizar las tarifas diurnas, nocturnas y de fin de semana en trayectos de un kilómetro, cinco y diez, otorgando a los taxis de Lleida una valoración de 60 puntos, que solo superan San Sebastián, Ourense, Vitoria y Lugo.

El estudio apunta que el coste de una carrera mínima en Lleida de día cuesta 5,18 euros, por lo que sería la segunda más cara del Estado solo por detrás de San Sebastián. Por otro lado, la carrera mínima nocturna, de fin de semana y festivos es de 6,11 euros, por lo que sería la quinta más elevada de las ciudades analizadas, por detrás de San Sebastián, Valencia, Oviedo y Gijón. Para los viajes de cinco kilómetros, la tarifa diurna es de 8, 32 euros y la de noche y festivos sube hasta los 9,97. Por último, para los viajes de diez kilómetros el coste es de 13,82 euros en laborable, mientras que por la noche, los fines de semana y los festivos es de 16,77. Al respecto, el presidente de Radio Tele Taxi Lleida, David Olmedo, indicó que “en estos estudios siempre salimos en el top 10 de tarifas mínimas, pero las aplicamos para que nos sea rentable hacer cualquier tipo de viaje y no neguemos servicios a los clientes”. Apuntó que “Lleida no es tan grande como Zaragoza o Sevilla, donde las distancias son mucho más largas y por eso tienen el viaje mínimo más barato, pero el precio por kilómetro es más elevado”. Por su parte, el presidente de Loteutaxi, Lluís Monge, puso en duda la veracidad de este estudio, ya que “compara poblaciones que tienen tarifas mínimas con otras que no las tienen y cuenta otras tarifas o suplementos, además de que cuenta el precio por kilómetro, no por minuto”. Añadió que el estudio constata que Lleida ocupa la posición 22 en el precio por kilómetro en horario diurno (1,10 euros) y nocturno (1,36).