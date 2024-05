Vecinos de l'Horta de Lleida vuelven a salir de noche en somatén tras nuevos asaltos

Vecinos de Grealó y Quatre Pilans volvieron a salir anoche de somatén para vigilar las torres de estas partidas de l’Horta de Lleida tras registrarse nuevos robos en los últimos días. El último, según explicaron los vecinos a este diario, se produjo el lunes por la noche cuando los dueños de una vivienda en la partida Terme de Grealó lograron ahuyentar a ladrones que intentaban entrar en su casa. Los hechos tuvieron lugar sobre las 22.30 horas en la urbanización Pont Nou, según explicaron, cuando los inquilinos vieron unas linternas en el exterior que usaban ladrones que intentaban entrar en el interior. Poco después, vecinos que habían salido de vigilancia por las torres pudieron frustrar un robo de cerezas en una zona próxima.

Los vecinos llevan desde el viernes exigiendo más presencia policial tras varios asaltos. El miércoles pasado, un matrimonio mayor denunció que ladrones habían entrado en su casa de noche y los habían adormecido, también a su perro, “para acampar a sus anchas” por la casa. El jueves, se registró otro robo en una torre cercana y, el viernes, entraron en una vivienda de la que se llevaron joyas.

En las imágenes que acompañan esta noticia se puede ver a los asaltantes totalmente encapuchados y tapados mientras accedían por la valla perimetral. David Poca, de la Asociación de Vecinos de Grealó i Quatre Pilans, ya señaló que “nos sentimos totalmente desprotegidos y desamparados. No nos gusta tener que salir en somatén, porque no es trabajo de los vecinos hacerlo, pero no nos queda otra”.

El primer somatén lo hicieron la noche del sábado. Estos asaltos afectan a otras partidas de l’Horta de Lleida. El pasado fin de semana también hubo dos robos en sendas viviendas de la partida Marimunt. En una de ellas los ladrones sustrajeron un armero que contenía cuatro escopetas, como avanzó ayer SEGRE.

Detenido cuando intentaba robar en una casa de Ciutat Jardí

Los Mossos d’Esquadra detuvieron a primera hora de la mañana de ayer a un joven de 21 años que fue sorprendido cuando intentaba robar en una casa de Ciutat Jardí. Fue arrestado como presunto autor de un delito de robo con fuerza en grado de tentativa ya que no llegó a perpetrarlo. Los hechos ocurrieron a las 6.49 horas en un chalet de la calle Morera cuando los Mossos d’Esquadra fueron alertados al captar las cámaras de seguridad de la vivienda a un individuo en el interior del jardín. Hasta el lugar acudieron patrullas de los Mossos d’Esquadra y la Guardia Urbana que localizaron y arrestaron el sospechoso. También comprobaron que no había conseguido perpretar el robo. Ciutat Jardí es una de la zonas de Lleida donde Urbana y Mossos han incrementado la vigilancia tras registrarse varios asaltos, alguno de ellos con violencia. En enero, por ejemplo, amenazaron a un matrimonio y a su hijo en la calle Arquitecte Ignasi Miquel.