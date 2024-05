Larrosa afirma que ayuntamientos del sur de España pagan el viaje de temporeros a Lleida

El alcalde, Fèlix Larrosa, afirmó ayer que ayuntamientos del sur de España están pagando el viaje a Lleida a trabajadores subsaharianos para que vengan a la campaña de la fruta. “No es nuevo, pero es lamentable”, dijo Larrosa, que detalló que se percató tras la denuncia de una organización que atiende a este colectivo. “Se han encontrado que la campaña todavía no ha comenzado y ahora debemos resolver su situación”, indicó, y señaló que la entidad denunciante facilita los recursos necesarios a estas personas.

Esta denuncia llega después de que hace semanas se formaran asentamientos de personas sin hogar en el Centro Histórico, Cappont y Balàfia. Esta práctica de sufragar billetes a temporeros no es nueva. En años anteriores la Paeria constató la llegada de trabajadores de Andalucía con el viaje pagado por ayuntamientos, y en 2018 confirmó que había sufragado a varios sin empleo el viaje a Huelva y La Rioja.Por su parte, el teniente de Acción Social, Carlos Enjuanes, señaló que tienen identificado a un grupo de 30-35 personas sin hogar y que han ofrecido pisos sociales a las mujeres y vulnerables. Por otro lado, el albergue en la Fira para personas que vienen a buscar trabajo en la fruta abrirá el 3 de junio y Larrosa dijo que “es para personas que no pueden trabajar”, advirtiendo de que el año pasado “detectamos gente usando recursos públicos cuando cobraba para pagarse un alojamiento o se le facilitaba uno”. Asimismo, avanzó que el próximo verano la Paeria tendrá un centro de atención a temporeros y que por ahora han recibido 5 peticiones para reconvertir construcciones en desuso de l’Horta en alojamientos para estos trabajadores. Por último, Larrosa pidió al Estado la expedición de permisos temporales para las personas que no pueden trabajar por no estar regularizados.

La Mariola tendrá un centro operativo permanente de la Guardia Urbana

La Guardia Urbana tendrá un centro operativo permanente en el local social de la Mariola para reforzar la seguridad en el barrio después de los sucesos de las últimas semanas, el último de los cuales el pasado domingo, cuando una pelea entre dos grupos de personas en la plaza Riu Flamisell acabó con un hombre apuñalado que tuvo que ser ingresado en la UCI. Un anuncio que hizo el alcalde, Fèlix Larrosa, durante su visita al barrio, donde avanzó que pedirá a los Mossos d’Esquadra que también formen parte de este centro operativo, cuya puesta en marcha será de forma inmediata y que estará vigente “el tiempo que haga falta, es un hecho inédito para una situación excepcional”, remarcó. Por otro lado, el alcalde detalló que la pelea del pasado fin de semana fue protagonizada por dos grupos de menores de edad, por lo que se reunirá con la Fiscalía de menores y la Generalitat “para ver cómo atienden a los menores no tutelados y cómo podemos solucionar este tipo de problemas”. En este sentido, Larrosa lamentó “la pérdida de autoridad de los cuerpos de seguridad y las personas mayores del barrio”ante estos grupos de jóvenes, que “ven a los educadores y técnicos como contrincantes en lugar de cómplices” y señaló que, además de mejorar la atención social, habrá una “mayor contundencia” policial.Por último, el alcalde lamentó que los 6 últimos detenidos por robos en casas de l’Horta ya estén en libertad. “Podemos detener in fraganti a los malhechores, pero si el sistema judicial no acaba de funcionar, tenemos un problema, debemos reflexionar sobre ello, es frustrante”, advirtió.

«No dan ayuda ni para un bocadillo, es inhumano»

Pau Martín es un temporero de 60 años que llegó a Lleida a través de una empresa de trabajo temporal. “Empiezo el día 6, pero en los servicios sociales de l’Ereta no me dan ayuda ni para un bocadillo ni mi medicación, no me había pasado nunca, es inhumano”, lamentó.

Concurso público para decidir qué hacer con los pisos del Grup Mariola

El gobierno municipal convocará un concurso público para ‘transformar’ la zona de los bloques del Grup Mariola, los antiguos Ramiro Ledesma, para que sean reformados, rehabilitados íntegramente o derribados para hacer nuevas viviendas. Un proyecto que el alcalde, Fèlix Larrosa, dijo que es “el reinicio del plan Mariola 20.000”, una iniciativa del gobierno socialista de 2017 que preveía derribar estos bloques y construir otros. Afectará a 435 viviendas de 9 edificios del Grup Mariola y dos de la calle Cardenal Cisneros la mayoría de las cuales son de particulares (287) que están “muy degradadas a nivel urbano y social”. Los interesados deberán redactar, además del proyecto de mejora urbana, un plan de viabilidad económica y de atención social. “Queremos promover una vivienda digna, ordenar el espacio urbano y su densidad, habilitar nuevos equipamientos y no olvidar a los vecinos de la zona y darles oportunidades” indicó Larrosa, que añadió que el proyecto ganador deberá ponerse en marcha en 16 meses.