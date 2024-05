Docentes de catalán y castellano ven un “error” suprimir lecturas obligatorias

Los docentes de catalán y castellano de Bachillerato ven un “error” la decisión del Govern de eliminar las lecturas obligatorias. Este año ya no ha habido en primero y el próximo las suprimirá en segundo, de modo que en la selectividad de 2025 dejarán de ser evaluadas. Defienden la importancia por un lado de que los alumnos lean obras clásicas por el bagaje que aportan y, por otro, que leer es clave para mejorar la comprensión, la expresión oral, el léxico y la capacidad de reflexión y argumentación, entre otros aspectos. Además, piden directrices claras por parte de Educación, que deja en manos de cada centro elegir entre un listado un mínimo de dos lecturas a trabajar con los estudiantes.

“Si queremos mejorar la calidad de la educación y los resultados del informe PISA, así no se hace”, subraya María José Clua, profesora de castellano en el instituto Manuel de Montsuar, y añade que “ahora tendremos que trabajar conocimientos sobre las figuras y tópicos literarios, pero eso es muy superficial, la literatura no se basa solo en eso”. También considera insuficiente tener que trabajar solo fragmentos de libros y recuerda que hace cuatro años, había 8 lecturas obligatorias entre primero y segundo de Bachillerato. “Parece que quieran vaciar de contenido la literatura y restar importancia a la lectura. Están privando a toda una generación de este conocimiento”, recalca.

En este sentido, Mariona Torrent, docente de catalán del Josep Lladonosa, afirmó que “un alumno no puede acabar Bachillerato sin haber leído una obra completa”. Destacó la necesidad de “trabajar los textos, contextualizarlos” y constató que ahora los alumnos “protestan” cuando les dicen que deben leer un libro. “No tienen hábito lector y si no es obligatorio, no lo tendrán. Y un alumno lector es superior a uno que no lo es, en comprensión, gramática, pensamiento crítico...”, incide. Además, apunta su incertidumbre al desconocer cómo será el nuevo sistema de evaluación en la selectividad del próximo año. Al respecto, otra profesora de catalán de otro instituto también ve “ más difícil” preparar a los estudiantes con este cambio y considera una “carencia” que desaparezcan las lecturas obligatorias comunes en Bachillerato.

Calendario Este curso se han eliminado en primero de Bachillerato y el próximo, en segundo y en la selectividad.

Defiende que en esta etapa se deberían leer "obras de cierto nivel" porque eso les facilita que puedan acceder a libros de adultos, no solo novelas juveniles como en la ESO. Y pone de manifiesto la incongruencia de mantener 6 lecturas obligatorias en la asignatura de modalidad de Literatura, que cursan pocos alumnos, y suprimirla en las troncales de catalán y castellano

Asimismo, Gemma Ruiz, responsable del ámbito lingüístico del Torre Vicens, califica de “contradictorias” las informaciones sobre esta cuestión y califica de “terrible” la incertidumbre. Deja claro que la decisión de “no tener lecturas obligatorias reduce la literatura y la comprensión lectora a nada, ningunea nuestras asignaturas”. “Si no les enseñamos literatura y no les obligamos a leer, ellos no lo harán”, y defiende que ponerles las cosas “cada vez más fáciles” no es la solución. “Es como si no tuviéramos confianza en sus capacidades”, indica.

