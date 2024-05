Bicis y un patinete a disposición de profesores y personal de la UdL

La Universitat de Lleida (UdL) dispone desde hace tiempo de ocho bicicletas y un patinete a disposición de los profesores y el personal de administración y servicios, para que puedan usarlos en desplazamientos entre campus por cuestiones laborales. El objetivo es fomentar la movilidad sostenible.

El vicerrector de Infraestructuras de la UdL, Narciso Pastor, detalló que hay dos bicicletas en cada campus y también un patinete en el de Cappont. Destacó que precisamente donde más se usan estos vehículos es en el campus de Cappont y en el de Agrónomos. No obstante, indicó que no llevan un registro del número de desplazamientos efectuados y apuntó que el servicio lo gestionan las propias conserjerías de los centros. Dijo que hubo otro patinete en el Rectorado, pero que actualmente está fuera de servicio.El préstamo de esos vehículos va acompañado de las medidas de seguridad pertinentes: casco y chaleco reflector y también una cadena en el caso de las bicis. Las bicicletas y el patinete se deberán retornar como máximo a las 9.30 horas del día siguiente en el mismo campus. Además, los usuarios deben comprometerse a custodiar los vehículos y hacer un buen uso de ellos, así como a respetar en todo momento las normas de circulación.Asimismo, el vicerrector recordó que la UdL ofreció años atrás un programa de cesión de bicicletas para el alumnado, que era utilizado básicamente por estudiantes Erasmus. Matizó que se dejó de prestar durante la pandemia y ya no se ha recuperado “porque no ha habido demanda”.