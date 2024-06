Salud recortará las sustituciones del personal de vacaciones en los CAP

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

El Institut Català de la Salut (ICS) ha pedido a algunos centros de Atención Primaria (CAP) que reduzcan las sustituciones de verano para cubrir las vacaciones de los profesionales sanitarios, dada la situación económica actual vinculada a la prórroga presupuestaria. El Periódico avanzó ayer que los equipos directivos no podrán contratar personal sustituto, una información que el ICS matiza porque, según indica, no hay personal médico por contratar y son los miembros de los mismos equipos los que cubren las vacaciones de los compañeros ampliando horarios. Este gasto extra es el que el departamento de Salud limita a causa de la falta de fondos por la prórroga presupuestaria, si bien el ICS subraya que sí se reforzarán como cada año las zonas más pobladas. Esto significa que no se puede ampliar la partida para las horas extra que el personal tenga que hacer para cubrir las vacaciones de sus compañeros, lo que ha motivado, según su versión, la petición a algunos CAP para que reduzcan las sustituciones. Sin embargo, subraya que se seguirán cubriendo allá donde sea necesario por la actividad asistencial de cada centro y que las zonas turísticas se reforzarán para asumir el incremento de actividad en épocas de vacaciones. Asimismo, el ICS afirma que sí habrá sustituciones de bajas por maternidad o por incapacidad temporal.

Salud recuerda que en relación a 2019, el ICS tiene actualmente 24.930 profesionales de Atención Primaria, 4.587 más que en 2019. De los que se han incorporado, 253 son médicos y 1.037, enfermeras.

Vacunan del sarampión a personas de 44 a 58 años

Salud está ofreciendo a los ciudadanos de entre 44 y 58 años que se vacunen del sarampión, a raíz del incremento de casos en Europa y que esta franja de edad puede no estar inmunizada. La vacunación sistemática contra esta enfermedad viral empezó en 1981 como parte de la triple vírica, y los nacidos en 1965 o antes muy probablemente ya están inmunizados por haber pasado la enfermedad. Así pues, a las personas que acuden al CAP por algún motivo médico y tienen esta edad se les ofrece una dosis, y al cabo de al menos cuatro semanas la segunda, lo que les inmuniza para toda la vida, según avanzó El Periódico. En lo que va de año, se han detectado 16 infectados en toda Catalunya. El sarampión se considera erradicado en el Estado desde 2016, ya que la tasa vacunal es del 95%, pero los sanitarios advierten de un “cambio” en los últimos años.