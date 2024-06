Un centenar de comerciantes piden desatascar ya el plan de la estación

El pleno del ayuntamiento aprobó ayer de forma definitiva la subida de tarifas de las escuelas “bressol” con los votos a favor del gobierno del PSC (8) y del grupo de Junts (5), mientras que el resto de partidos de la oposición (PP, ERC, Vox y Comú) votaron en contra. Fue el punto más destacado de la sesión que salió adelante por un voto de diferencia (14 a 13), que comportará que a partir del próximo curso la matrícula de las “bressol” subirá de 55 a 60 euros, la tarifa mensual más barata pasará de 23 a 25 euros y la más cara, de 200 a 212, mientras que el servicio de comedor aumenta de 124 a 132 euros y se elimina la tarifa de medio mes de este servicio y el de acogida de 17.00 a 17.30 horas. La portavoz de la Asociación de Familias y Alumnas de la “bressol” del Parc de Gardeny, Ares Villòria, inició el debate criticando que esta subida reducirá la flexibilidad de las familias y aumentará sus gastos. “Se castiga a las familias trabajadoras pagando más por una escolarización que debería avanzar hacia la gratuidad”, lamentó Villòria.

La edil de ERC Sandra Castro fue más agresiva y calificó de “lamentable” el apoyo de Junts a esta subida, y le acusó de hacer “de muleta del gobierno” y que, junto con el PSC, “no creen en las ‘bressol’”. La edil de Junts Neus Caufapé recordó que el 70% de los usuarios “forman parte de los niveles tarifarios más bajos”, que esta subida afecta solo a 64 familias que no tienen bonificación y que aprobando este punto se mejorarán los procesos de gestión de estos centros. El edil de Educación, Xavi Blanco, recordó que el 60% de los usuarios de las “bressol” están en Infantil-2, que es gratuito, y dijo a ERC que en el pasado mandato, cuando gobernaba, cerraron las dos guarderías que había en el Clot. “Nosotros siempre hemos defendido las ‘bressol’ porque las implantamos nosotros”, zanjó el alcalde, Fèlix Larrosa.

Un centenar de comerciantes y vecinos del Eix Comercial y de Noguerola se concentraron ayer en la plaza Paeria para pedir al gobierno municipal más celeridad en los trámites del plan de la estación, un proyecto urbanístico que prevé la implantación de un centro comercial en el entorno de la estación de trenes. También mostraron su oposición al proyecto de implementar un parque de medianas superficies en Torre Salses, que aseguran que supondrá la destrucción “de la actividad económica y comercial” del centro de la ciudad.

La concentración se hizo poco antes de que empezara el pleno y los asistentes llevaron pancartas a favor del plan de la estación y el comercio local y corearon cánticos contra Torre Salses. La presidenta de los comerciantes del Eix, Montse Eritja, fue la primera en intervenir y aseguró que el plan de la estación uniría los barrios del Centro Histórico, Noguerola y Pardinyes “a nivel comercial y aumentaría la oferta de tiendas y de ocio que tenemos en la zona”. Añadió que “si abrieran un centro comercial en las afueras el Eix saldría muy perjudicado, pero uno en el centro repercutiría en beneficios para todos”. Otro comerciante recordó que “estamos aquí porque se nos prometió que entre abril y mayo se ultimarían los trámites y no ha sido así”. “Los gobiernos a veces solo escuchan cuando hacemos un poco de ruido”, añadió y puso como modelo de éxito el centro comercial que hay en Vigo. Por su parte, la presidenta de la asociación Slow Shop Lleida, Rosabel Trench, dijo que el plan de la estación concentraría servicios y actividad en el centro de la ciudad y dijo que no entiende “que este gobierno esté a favor de las ciudades con desplazamientos a pie de 15 minutos y del centro comercial de Torre Salses”. Por último, la presidenta vecinal de Noguerola, Montse Salvatella, instó al gobierno a que sea “más proactivo y ágil en aprobar los pliegos de condiciones y la licitación del plan de la estación”, y opinó que el parque de Torre Salses “hará que las personas no entren en la ciudad”. El gobierno no hizo ninguna mención en el pleno a la protesta. El jueves, el alcalde, Fèlix Larrosa, culpó a la Generalitat de la demora en los trámites del plan, ya que aseguró que el informe que esperaban del Govern procedente del ministerio de Transportes llegó un año más tarde de lo previsto y por vía no oficial. Ahora esperan la respuesta definitiva del Gobierno central para llevarlo al pleno.

Reprimenda a la edil de Vox por llamar “genocida” a Lluís Companys

El alcalde, Fèlix Larrosa, hizo un llamamiento al orden a la portavoz de Vox, Gloria Rico, después de que dijera que el presidente de la Generalitat entre 1936 y 1940, Lluís Companys, fue “un genocida que asesinó a más de ocho mil personas”. Una afirmación que hizo durante el debate de su moción, que pedía un plan de revitalización y apoyo al comercio local. “No podemos aceptar este tono, debemos ser escrupulosos y respetuosos con la historia y le pido que lo retire. Que quede constancia que este alcalde no acepta ni da por buenas estas afirmaciones”, dijo Larrosa a Rico después de su intervención. La portavoz de la formación de ultraderecha se negó a retirar esa afirmación. En otro orden, antes de esta moción el pleno aprobó reactivar el Consell Econòmic i Social, un órgano consultivo en el ámbito económico, laboral y de formación.

Aval a mociones por la mejora de la perrera y contra la delincuencia

En el apartado de mociones, el pleno aprobó la que presentó el grupo de Junts, que pedía medidas para combatir la multirreincidencia delictiva y la de la Plataforma Animalista de Terres de Lleida para mejorar las instalaciones del Refugi dels Peluts, controlar más las colonias de gatos y avanzar en su chipaje y esterilización. La moción de Junts instaba a los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados y el Senado a aprobar medidas para luchar contra la multirreincidencia, encargar a la Generalitat un estudio para analizar la sobrecarga que sufren los juzgados por este tipo de delitos, aumentar el número de agentes de la Guardia Urbana hasta los 250 y dotarles de mejores recursos técnicos, como cámaras de vigilancia o drones, y avanzar en los trámites para construir una comisaría de los Mossos en La Bordeta, entre otras medidas. No prosperó la moción de Vox, que pedía un plan integral de apoyo y revitalización del comercio, que algunos grupos, como el de Junts, calificaron de “poco trabajada”.