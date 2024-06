Un paciente de Urgencias de Salud Mental con un brote psicótico, atendido en el pasillo y entre biombos

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

Un paciente de Urgencias de Salud Mental del hospital Santa Maria que sufrió un brote psicótico tuvo que ser atendido el viernes en los pasillos del área y tapado con biombos por falta de espacio. “Es inhumano que una persona que ha sufrido un brote de estas características sea atendido en estas condiciones”, denunció uno de los familiares del paciente, que añadió que en un primer momento no querían ingresarlo “alegando que su brote no era tan grave, cuando era evidente que no era así y porque no tenían suficiente espacio”. La familia no descarta tomar medidas legales para denunciar esta situación “para que nadie tenga que vivir una situación así, porque estar rodeado de biombos en un pasillo no ayuda para nada en tu problema de salud mental”. Actualmente el hospital está llevando a cabo obras para ampliar las dependencias de Urgencias de esta especialidad.