Perdonan una deuda de 336.955 euros a una vecina del Segrià

El Juzgado de Primera Instancia (mercantil) número 6 de Lleida (recientemente, ha pasado a ser el Juzgado Mercantil número 1 de Lleida) ha perdonado una deuda de 336.955,51 euros a una vecina del Segrià que avaló personalmente las deudas de la empresa inmobiliaria de su exmarido y, además, posteriormente se le exigió la cantidad pendiente de la hipoteca de la vivienda familiar que había sido subastada.

En cuanto a los hechos, estos se remontan al año 2007, cuando la mujer estaba vinculada de manera directa a una sociedad inmobiliaria que era propiedad del que por aquel entonces era su marido y, como la mayoría de empresas del sector, empezó a sufrir los primeros efectos de la crisis que afectó a todo el país. De hecho, ella nunca ostentó ningún cargo en dicha sociedad, pero sí avaló personalmente una serie de préstamos y pagarés, siendo de esta manera responsable subsidiaria de dichos impagos. "Él siempre me decía que los pagaría y que me quitaría los avales, por lo que no me tenía que preocupar de nada, pero no lo hizo", recuerda.

Asimismo, y a raíz de esa situación, el matrimonio no pudo hacer frente al pago de las cuotas hipotecarias, por lo que la entidad bancaria inició un proceso de ejecución hipotecaria, siendo subastada la vivienda que hasta entonces había constituido su domicilio familiar. Cabe decir que, al tratarse de una garantía hipotecaria muy superior al valor del inmueble, pese a la subasta quedó pendiente la liquidación de un remate que se fue arrastrando con posterioridad. "Al exigirnos también la parte de la hipoteca pendiente y no poder hacer frente a ella empecé a sufrir los embargos de mi nómina. Esto ha provocado que durante unos 15 años haya sufrido mucho", matiza la mujer.

Toda esta situación, y el posterior divorcio de la pareja en el cual se estableció que a la mujer se le otorgara la custodia de sus hijos y percibiera una pensión alimentaria, y pese a tener un trabajo, provocó que se viera desbordada y no pudiera hacer frente a las cantidades pendientes de sus acreedores. En este sentido, remarca que "era todo muy complicado, ya que a la pesada mochila de las deudas había que sumarle los gastos de mis hijos y su educación".

De hecho, la abogada que ha llevado el caso y socia fundadora de Bergadà Asociados, Marta Bergadà, comenta que, "como en muchos otros casos, la insolvencia originada por unos avales se vio agravada por una situación personal totalmente adversa que hacía que viera todo muy complicado. Su preocupación era absoluta".

Por ello, la mujer vivió momentos complejos. Asimismo, indica que "yo había escuchado hablar de la Ley de la Segunda Oportunidad, pero pensaba que era un proceso mucho más largo, por lo que se me hacía una montaña. Además, con el proceso de divorcio de por medio todo se me complicaba todavía más", expresa.

A ello, hubo que sumarle las constantes llamadas y cartas de las entidades bancarias para que hiciera frente a la deuda que tenía pendiente. "Tenía mucho miedo, ya que además de los embargos, la presión psicológica a la que me vi sometida era muy alta. Fue horrible", manifiesta.

La buena noticia se produjo recientemente, trascurridos poco más de dos meses cuando el magistrado del Juzgado de Primera Instancia (mercantil) número 6 de Lleida (en estos momentos ya es el Juzgado Mercantil número 1 de Lleida) perdonaba a la vecina del Segrià una deuda de 336.955,51 euros. "Lo cierto es que no me esperaba que fuera un procedimiento tan rápido. Por eso, cuando recibí la llamada de Marta Bergadà para decirme que se me había exonerado del pasivo insatisfecho no me lo acababa de creer. Me pasé todo el día llorando por la emoción y en estos momentos me sigo emocionando cuando lo recuerdo, sobre todo por mi familia, que también ha sufrido de primera mano todo lo que he vivido. Y tengo que reconocer que todavía lo estoy asimilando", señala.