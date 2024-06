El albergue de Lleida para temporeros se estrena con tensión al dejar personas en la calle

El albergue de verano que el ayuntamiento ha habilitado en el pabellón 3 de la Fira tuvo ayer un tenso estreno al quedarse fuera una veintena de personas que hacían cola para poder pernoctar.

El motivo es que el equipamiento dejó de inscribir a usuarios y darles tiquets para poder cenar y dormir a las 19.00 horas y el personal de seguridad del pabellón y el personal del ayuntamiento desplazado allí les instaron a que volvieran hoy a primera hora para tramitar su inscripción. Unas explicaciones que no convencieron a las personas que esperaban, que dijeron no entender la situación de por qué no se les dejaba entrar y pedían ser atendidas.

Tras unos momentos de tensión, en los que hubo gritos y algún encaramiento entre los usuarios y el personal de seguridad, cuatro dotaciones de la Guardia Urbana acudieron al pabellón para disolver las personas concentradas en sus puertas y les instó a volver hoy para poder formalizar su inscripción.

Horas antes, el teniente de alcalde de Acción Social, Carlos Enjuanes, informó de que el dispositivo tiene una capacidad para 100 personas, que estará abierto hasta el 31 de agosto y que prevén tener 850 usuarios, mientras que para esta primera noche esperaban tener alrededor de unos cuarenta. Remarcó que el pabellón “es para personas transeúntes que no trabajan, ya sea porque no tienen documentación o porque están buscando empleo”.

Detalló que el dispositivo abre todos los días desde las 18.00 horas hasta las 8.00 y ofrece alojamiento, lavandería, cena y desayuno, ducha y atención sociolaboral y lo gestiona la entidad Sant Joan de Déu Terres de Lleida en colaboración con los servicios sociales del ayuntamiento y de la Generalitat. Cada usuario podrá estar un máximo de siete días en el pabellón, pero podrían ampliarse si así lo avalan los servicios sociales. A su vez, Enjuanes dijo que podrán movilizar unas 20 plazas en el albergue que gestiona la Fundació Jericó si la capacidad del pabellón 3 se completa y que las mujeres, los mayores de 60 años, los menores de 20 y las personas con problemas de salud estarán en pisos sociales.

Además del pabellón 3, la Paeria dispone de 99 plazas en 16 pisos sociales para las personas que sí tienen contrato trabajan en la campaña de la fruta. El teniente de alcalde dijo que estos tienen un coste de 5 euros diarios y una fianza de 100, y que “había unos perfiles que los podían ocupar, pero desde principios de mayo no hemos recibido ninguna solicitud”.

De cara a futuras campañas, Enjuanes dijo que prevén habilitar un centro de acogida para temporeros, cuya licitación se hará en breve, así como reconvertir inmuebles en desuso de l’Horta en alojamientos para trabajadores agrícolas.