El PP recoge firmas en contra de "la imposición" de oratorios en los barrios de Lleida

El grupo municipal del PP de Lleida ha iniciado este mediodía una campaña de recogida de firmas en contra de "la imposición" de oratorios y espacios comunitarios en Balàfia y en el resto de barrios de la ciudad.

Una iniciativa que, según ha explicado el jefe de la oposición en la Paeria y líder del PP, Xavi Palau, tiene tres pilares: un plan para recuperar los bloques Voravia, que la descentralización de los servicios sociales se haga de forma ordenada y con el aval de la ciudadanía así como la implantación de centros de culto.

La recogida de firmas llega semanas después de que se anunciara un proyecto para abrir un oratorio musulmán en Corts Catalanes. Al respecto, Palau solicitó al gobierno municipal que haga cumplir la normativa urbanística y ha dicho no estar de acuerdo en su ubicación.

"No cumple los requisitos mínimos de ancho de acera, debería estar en una calle de doble sentido, no cumple con el plan de movilidad y no hay aparcamiento ni parada de autobús cerca", ha asegurado Palau, que ha añadido que la implementación de estos centros de culto "debe hacerse consensuado con los vecinos y comerciantes de la zona".

En cuanto a la descentralización de servicios sociales, el jefe de la oposición ha criticado el plan del gobierno y del grupo de Junts de implementar un centro de atención para personas sin hogar en la antigua Escola Balàfia y ha reivindicado que estas acciones se lleven a cabo tras consultar a la ciudadanía.

"Toda Lleida está de acuerdo en recuperar el Centro Histórico y descentralizar los servicios sociales, pero no podemos convertir las zonas antiguas de los barrios en nuevos Centros Históricos, requiere de planificación y consenso", ha aseverado Palau.

Por último, el líder popular ha recordado que en los cinco años que lleva de concejal ha denunciado hasta siete veces el estado de los bloques Voravia. "Exigimos que se inspeccionen los edificios, que examinen las condiciones de insalubridad, que disciplina urbanística levante las actas correspondientes y recupere esta zona de entrada a la ciudad para dignificarla" ha reclamado Palau.

Ha acabado su intervención exigiendo al alcalde, Fèlix Larrosa, que "ponga orden en la ciudad. Lleida nunca había estado tan dejada como hasta ahora".