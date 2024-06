Nuevo carril bici en Prat de la Riba hasta Baró de Maials

La junta de gobierno local tiene previsto aprobar hoy el proyecto de la tercera fase de la reforma de la avenida Prat de la Riba, que consiste en la adecuación de carril bici en el tramo de entre Príncep de Viana y Baró de Maials. Estas obras se enmarcan en el plan de recuperación, transformación y resiliencia, están financiadas con fondos europeos y tienen como objetivo impulsar una movilidad más sostenible.

La primera fase de las obras para convertir Prat de la Riba en un vial con más espacio para peatones y carril bici comenzó en noviembre de 2022 y se centró en el tramo entre los cruces con Alcalde Porqueres y Príncep de Viana. Después, en octubre del año pasado empezó la segunda fase, que afecta al tramo entre Alcalde Porqueres y Ricard Viñes. El proyecto total de las obras tiene un presupuesto de 1.435.867,84 euros y forma parte del plan para implementar la Zona de Bajas Emisiones (ZBE). Además de ampliar la acera e implantar carril bici, comporta la plantación de 137 nuevos árboles y la instalación de 34 bancos, 11 sillas, 57 nuevos puntos de luz, 68 estacionamientos para bicicletas, 7 nuevos pasos elevados y 5 nuevos pasos de peatones.Por otra parte, la junta de gobierno también prevé la aprobación inicial de las obras para la pacificación de la calle Hostal de La Bordeta, también con fondos Next Generation. La actuación, que prevé una “transformación en plataforma única y ampliación de aceras”, ha causado rechazo vecinal desde que el anterior gobierno municipal la propuso y sometió a un proceso participativo en 2022. Los partidarios de la remodelación ganaron por 46 votos frente a los 33 que votaron ‘no’, aunque la presidenta de la asociación de vecinos del barrio, Mari Carmen Guerrero, lamenta que algunos comerciantes contrarios que no residen en el barrio no pudieron votar. “El alcalde debería reunirse con vecinos y comerciantes afectados porque la calle Hostal no es como el Eix Comercial, aquí los negocios tendrán que cerrar si no hay sitio para aparcar”, afirmó.