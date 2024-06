Recogida de firmas del PP contra la “imposición” de oratorios en Balàfia

El PP arrancó ayer una campaña de recogida de firmas “para la no imposición de espacios comunitarios y/o oratorios en el barrio de Balàfia, extensible al resto de barrios”. Una iniciativa que, según el jefe de la oposición en la Paeria y líder del PP, Xavi Palau, tiene tres pilares: un plan para recuperar los bloques Voravia, una descentralización de los servicios sociales ordenada y con el aval de la ciudadanía así como la implantación pactada de centros de culto. La campaña llega después de que se anunciara un proyecto para abrir un oratorio musulmán en Corts Catalanes. Al respecto, Palau dijo que el centro “no cumple los requisitos mínimos de anchura de acera, debería estar en una calle de doble sentido, no cumple el plan de movilidad y no hay aparcamiento ni parada de bus”. Criticó el plan para hacer un centro para sin techo en la antigua escuela Balàfia y ha reivindicado que estas acciones se hagan tras consultar a la ciudadanía.

La portavoz del PSC, Begoña Iglesias, lamentó que Palau “cada vez es más una mala copia del señor Abascal y está arrastrando al PP a un discurso más populista y xenófobo”. Le acusó de no tener un plan de inclusión social y aseguró que el gobierno cumple la normativa de oratorios y lo calificó de cínico por pedir su traslado porque “vive al lado”.