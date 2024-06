Viatjar per aprendre

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

Els alumnes de quart d'ESO de l'institut Ronda viatgen cada curs, des de fa 20 anys, a la Selva Negra i Alsàcia, amb l'objectiu d'aplicar coneixements adquirits en aquesta etapa educativa. A més, també serveix per inculcar nous valors als adolescents.

Cada any, els alumnes de quart d’ESO de l’institut Ronda marxem de viatge a la Selva Negra i Alsàcia. Aquest projecte s’ha dut a terme durant els últims 20 anys, gràcies a la iniciativa de la professora d’economia Maria Farrera, ara ja jubilada. Aquesta sortida té l’objectiu de posar en pràctica els coneixements treballats durant l’etapa de l’ESO. Alhora, també vol inculcar nous valors, com fomentar la nostra l’autonomia i millorar la convivència entre l’alumnat.

Durant el curs escolar, treballem diversos conceptes des de les diferents assignatures. Per exemple, des del departament de ciències socials, es treballa l’organització política i les institucions que la formen. Per posar-ho en pràctica, abans d’emprendre el viatge fem una sortida al Parlament de Catalunya i una visita guiada per la instal·lació. D’aquesta manera, quan durant el viatge visitem el Parlament Europeu, podem comparar-los. A més a més, moltes vegades tenim la sort de visitar-lo quan està en funcionament, així tenim l’oportunitat de veure’l en sessió plenària i, fins i tot, podem parlar amb eurodiputats i fer-los preguntes. Un altre punt destacable és que, en ser un viatge a l’estranger, ens veiem obligats a comunicar-nos en altres llengües i conviure amb altres cultures. Des de l’institut, ens ofereixen cursar segones llengües des que hi entrem i és en el viatge on podem posar en pràctica tot el que hem après.Així doncs, per fer el viatge més dinàmic, als alumnes ens acompanya un dossier ple d’activitats que giren al voltant d’una temàtica que varia cada any. Cada dia, en la ruta, es treballa amb una llengua diferent i s’investiga una imatge, una cançó, una cita i una emoció en relació amb alguna polèmica social. Durant els darrers anys alguns dels temes han estat els somnis, la pau mundial, els drets humans o el feminisme. Per poder satisfer els interessos de tots els alumnes, fem visites a diferents entitats i localitats per evitar la monotonia. Per exemple, a Freiburg, passegem pel barri de Vauban on ens expliquen el seu estil ecològic i sostenible de vida. També visitem el museu de l’automòbil a Mullhouse, on podem descobrir els avenços al llarg de la història en tecnologia. D’altra banda, per als més esportistes, s’organitza una excursió pels voltants de la ciutat de Freiburg que acaba amb les increïbles vistes que ens ofereix un mirador. Pels qui no han tingut prou dosi de ciències socials al Parlament Europeu, ens porten al camp de concentració de Struthof-Natzweiler.

Cada dia es treballa amb una llengua diferent i s’investiga una imatge, una cançó i una emoció Els alumnes visiten la Cambra i en ocasions poden fer preguntes als eurodiputats

Amb el recull de totes les experiències viscudes al llarg del viatge els alumnes extraiem dos productes finals. El primer es tracta d’un treball de recerca que consisteix a investigar algun aspecte cultural i trobar les diferències entre el nostre país i el que visitem. Altrament, tant alumnes com professores creem un compte d’Instagram propi on anem penjant els diferents reptes. Amb totes aquestes fotografies, l’alumnat fem un àlbum que guardarem com a record per a tota la vida.L’únic inconvenient és que per poder realitzar totes les tasques proposades, passem prop de quinze hores en un autobús per arribar a l’Alsàcia. A més de passar una bona estona amb els companys, les pel·lícules que escull l’equip docent fan que el trajecte sigui menys feixuc. Una d’elles, La vida és bella, és fixa, i l’altra varia segons la temàtica que caracteritza el nostre projecte.

Com a alumnes, hem tingut la sort de poder participar en aquesta experiència tan vivencial, plena de records i eines que farem servir al llarg de la nostra vida. Creiem que aquests viatges enriqueixen els joves i els ajuden a aprendre a moure’s pel món. Ens fan capaços de valdre’ns per nosaltres mateixos, treballant en equip i esprement al màxim cada moment.

El punt de vista dels estudiants de Secundària