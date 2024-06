“No” de Magraners al nuevo crematorio

Publicado por Marc Carbonell Lleida Verificado por Creado: Actualizado:

Más de un centenar de vecinos de Magraners rechazaron ayer el nuevo crematorio que la funeraria La Lleidatana prevé construir en un solar muy cercano al cementerio porque “nos preocupa los malos olores que pueda generar en los próximos años y las emisiones contaminantes”, según afirmó la presidenta de la asociación de vecinos, Pilar Sánchez. Los vecinos se reunieron ayer en el local social del barrio y acordaron movilizarse para tratar de frenar el proyecto, con el apoyo de portavoces municipales del PP, ERC y Junts. La primera manifestación será el próximo día 20, en el mismo solar donde se ubicará. Sánchez indicó que la portavoz del PSC, Begoña Iglesias, dijo que intentarán hablar con la empresa para ver si puede hacerse en otro sitio. Sánchez explicó que “no estamos en contra del tanatorio, que creemos que es muy necesario, pero los crematorios deberían estar fuera de la trama urbana”.

La portavoz de Junts, Violant Cervera, respaldó la posición vecinal afirmando que “un crematorio no puede estar a 150 metros de un bloque de pisos”. Dijo que no solo dará servicio a Lleida, sino a toda la provincia, por que no puede argumentarse que debe estar al lado del cementerio, y destacó que el término municipal “es muy grande” y no hay motivos para ubicarlo en una zona urbana.