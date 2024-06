“Los de gran tamaño y los pequeños conviven bien, no paran de abrir”

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

Los nuevos modelos de supermercados también se están haciendo notar a nivel inmobiliario, ya que los profesionales de este sector constatan que entre los que abren hay “una clara radicalización en lo que a dimensiones se refiere: o grandes superficies o pequeños locales que abren hasta última hora todos los días”. Así lo asegura el presidente del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Lleida (APILleida), Josep Maria Esteve, que apunta que “las grandes marcas y cadenas apuestan por espacios grandes para ofrecer el máximo de productos posible concentrado en un solo lugar y con servicios como aparcamiento, mientras que en el otro extremo tenemos las tiendas pequeñas de barrio, que tienen amplios horarios y en su mayoría sus responsables son autónomos que no dependen de ninguna cadena”. En este sentido, el consultor Vicent Perpinyà indica sobre la proliferación de pequeños supermercados de menos de 300 metros cuadrados que casi ninguno es propiedad de alguna cadena, sino que se trata de franquicias a cargo de pequeños empresarios locales que basan su rentabilidad en abrir el máximo de días y horas posibles. Una opinión que comparte Esteve, que añade que “muchos de estos locales están regentados por inmigrantes y cuentan con muy pocos empleados, ya que si bien abren muchas horas su rentabilidad no es muy elevada porque no tienen grandes ventas, por lo que normalmente suelen ser negocios familiares o que tienen muy pocos trabajadores a su cargo”.

En lo que respecta a los supermercados de grandes marcas, el presidente de los API de Lleida destaca que “aquí gana el que sea más grande y ofrezca más aparcamiento”. Señala que este modelo y el de los pequeños locales “están conviviendo bien porque tienen públicos diferentes y prueba de ello es que no paran de aparecer tanto pequeños como grandes establecimientos”. En este sentido, remarca que “todos los municipios que rodean Lleida, así como las capitales de provincia y grandes poblaciones tienen obras en marcha para abrir grandes supermercados o los han abierto recientemente”. Esteve recuerda que, a día de hoy, “las tiendas de alimentación, los gimnasios, centros de estética y fisioterapia son los establecimientos que más rentabilidad generan”.