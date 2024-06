La Federación Vecinal quiere que el Palau de Vidre acoja su nueva sede

La Federación de Asociaciones de Vecinos (FAV) quiere que su nueva sede esté en el Palau de Vidre, una vez acabe su reforma, para poder dejar la actual que tienen en la plaza Sant Llorenç, que está muy deteriorada desde hace años y no reúne “los requisitos mínimos para ser una sede vecinal”. Así lo aseguró ayer su presidente, Toni Baró, que recordó que llevan meses denunciando el mal estado de sus oficinas del Barri Antic y otros tantos pidiendo a la Paeria una ubicación alternativa.

“No nos lo han propuesto oficialmente, pero consideramos que el Palau de Vidre una vez esté reformado sería el sitio más lógico e idóneo, ya que la rehabilitación prevé habilitar un hotel para las entidades del barrio, pero creemos que allí también tendríamos espacio”, dijo Baró, que añadió que el ayuntamiento ya les ha ofrecido unas cuantas ubicaciones para su nueva sede, pero por el momento ninguna les ha convencido. El presidente de la FAV no quiso entrar en detalles de las propuestas de la Paeria, pero apuntó que “una era delante del antiguo mercado de la Mariola y no lo vemos claro, nuestras peticiones son que el espacio sea para acoger una sede de forma temporal, que esté ubicada en el centro y poder utilizar las salas y las instalaciones municipales”.El Palau de Vidre está siendo reformado desde septiembre para mejorar su eficiencia energética. Podrá acoger usos feriales y deportivos y tendrá un hotel de entidades, un espacio de coworking y una sala de conferencias. La previsión es que las obras estén listas en otoño.

El local de Gardeny, con goteras y sin mobiliario

La asociación de vecinos del Turó de Gardeny ha denunciado que su sede, un módulo prefabricado formado por tres contenedores de barco antiguos en la calle Mart, todavía espera parte de su nuevo mobiliario y que sufre humedad y goteras los días de lluvia. Según apuntaron desde la junta de la entidad, que recordaron que el anterior gobierno municipal les entregó las llaves del local a finales de mayo de 2023 tras años reclamando una sede, “aún esperamos parte de los muebles que nos prometieron para el local, que ya tiene algunas luces fundidas y presenta problemas de humedad los días de lluvia y tormenta, pero lo peor de todo es que el proyecto como tal todavía no está acabado y aún no tenemos el certificado de fin de obra por parte de la empresa que los instaló”. Una situación que, según la junta de la asociación, provoca que no puedan utilizar el local social con total libertad y que “cada vez que lo utilizamos avisamos al ayuntamiento por si acaso, y lo seguiremos haciendo hasta que tengamos el certificado de final de obras”. Por otro lado, desde la asociación de vecinos apuntaron que desde que la apertura del centro operativo de la Guardia Urbana en la Mariola la presencia policial en la zona ha aumentado, “pero sigue habiendo carreras ilegales por varias zonas de Gardeny”.