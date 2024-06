La Paeria mediará ante el rechazo al nuevo crematorio

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

La Paeria mediará entre los vecinos de Magraners contrarios al nuevo crematorio proyectado al lado del cementerio y la funeraria La Lleidatana, la promotora, para “pacificar, buscar alternativas y la mejor solución”. Lo afirmó la teniente de alcalde y edil de Urbanismo, Begoña Iglesias, tras la reunión del pasado viernes en el barrio, donde un centenar de vecinos manifestaron su “rechazo frontal” al equipamiento, admitió Iglesias, a raíz de su preocupación por los males olores y la contaminación que pueda generar. “No está de más ponernos en contacto con el promotor para intentar mediar”, añadió.

El proyecto del nuevo tanatorio y crematorio en un solar entre la N-240 y la calle Almería ya dispone del certificado de compatibilidad urbanística que acredita que el solar es apto. Iglesias explicó que ahora está pendiente de informes ambientales, de salud, movilidad y urbanismo, tanto municipales como de la Generalitat. La edil considera “necesaria” una mayor oferta del servicio de crematorio, “pero entendemos la inquietud de los vecinos y exigiremos que cumpla toda la normativa”, aseguró. La presidenta de la asociación de vecinos de Magraners, Pilar Sánchez, explicó que “no vamos en contra del tanatorio y el crematorio también nos parece necesario, pero fuera de la trama urbana”. Vicens Vicente, gerente de La Lleidatana, se mostró por su parte “muy sorprendido” por el hecho de que los vecinos no le invitaran a la reunión. “Si realmente era una reunión de buena fe para informar del proyecto del tanatorio-crematorio, es inaudito que no me invitaran a mí como promotor de la instalación”, afirmó.El presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos (FAV), Toni Baró, mostró su apoyo a los vecinos y reclamó más regulación en la implantación de este tipo de instalaciones porque “un crematorio no debería estar a pocos metros de zonas pobladas”. Anunció que la FAV pedirá una normativa “europea, estatal, autonómica o local” para proteger las zonas residenciales de estos equipamientos.