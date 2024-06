Piden 5 años y medio de prisión a un hombre acusado de maltratar y pegar reiteradamente a su expareja

Publicado por acn

La Audiencia de Lleida juzgará el jueves día 20 a un hombre acusado de maltratar y pegar reiteradamente a una mujer que fue su pareja durante catorce años, aunque no convivieron. Según el ministerio fiscal, uno de los episodios de violencia tuvo lugar en julio del 2021, cuando a raíz de una discusión, el hombre amenazó y denigró a la mujer con expresiones como "te tiraré por la ventana" o "no sirves para nada" y después la cogió del pelo y la tiró al suelo. En noviembre también le propinó un golpe en el abdomen y en la cara, hecho que hizo perder a la mujer un diente incisivo. El fiscal acusa al procesado de los delitos de violencia física y psíquica habitual, maltratos en el ámbito familiar y lesiones y le pide 5 años y medio de prisión.

Concretamente, fiscalía pide para el acusado 3 años y medio de prisión por el delito de lesiones con deformidad, 1 año de prisión por el delito de violencia física y psíquica habitual y otro por el de maltratos en el ámbito familiar. Aparte de eso, solicita que no pueda tener o llevar armas durante al menos 4 años y que no se pueda acercar a la víctima o no comunicarse durante 9 años. También quiere que la indemnice con poco más de 9.000 euros por las lesiones y las secuelas causadas.

En noviembre de 2021 se dictó una orden de protección, la cual mujer ampara al cónyuge o la pareja del presunto agresor, entre otros. El caso lo ha investigado el juzgado de Instrucción de Tremp.