Denunciados 33 conductores de patinete eléctrico en una semana

La Guardia Urbana ha denunciado a 33 conductores de vehículos de movilidad personal (VMP), principalmente patinetes eléctricos, por no cumplir la normativa de circulación. Este es el resultado de una campaña intensiva que ha llevado a cabo la Policía Municipal para concienciar a este colectivo de la necesidad de cumplir las normas de circulación e imponer sanciones si circulan por sitios no autorizados. Según informó ayer el ayuntamiento, de los 33 conductores sancionados el 85% lo fueron por circular por zonas en las que no está permitido, llevar más personas de las que permiten estos vehículos, ir con los auriculares conectados escuchando música o utilizar el teléfono o conducir de noche en zonas con poca visibilidad sin las correspondientes luces ni los chalecos reflectantes.

Para “cazar” a estos infractores, agentes de la Guardia Urbana han hecho controles bien uniformados o de paisano en diferentes zonas de la ciudad en la que la circulación de estos vehículos es habitual para detectar infracciones. A los que leas acometen, les han advertido de que deben cumplir la normativa o les han abierto un expediente sancionador en el caso de las infracciones más graves. La voluntad de la Guardia Urbana es dar continuidad a esta campaña intensiva de vigilancia de los patinetes eléctricos en aquellas zonas en las que se detectan un mayor número de infracciones.

Cabe recordar que los patinetes eléctricos tienen prohibido como norma general, ir por las aceras salvo si la señalización lo permite. Sí pueden circular por los carriles bicis, paseos, parques, ramblas y por las calzadas de las calles con velocidad limitada a 30 kilómetros por hora. Las multas por incumplir la normativa van de los 80 hasta los 200 euros.