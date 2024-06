Análisis. ¿Qué decidirán esta mañana los fiscales? ¿Por qué no se amnistiará a Puigdemont y Junqueras?

¿Qué decidirán los 30 miembros de la Junta de Fiscales que están reunidos desde las nueve y media de esta mañana en Madrid?

Probablemente que no se tiene que amnistiar el delito de malversación y, por lo tanto, que no se tiene que exculpar a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Dolors Bassa, Raül Romeva, Toni Comín y Lluís Puig.

¿Y qué decidirá el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz?

Que se tiene que pedir al Supremo que amnistíe a todos los líderes del procés y anule las órdenes de detención.

¿Qué harán los 4 fiscales díscolos del Supremo?

Probablemente apartarse, pero el criterio del fiscal general se impondrá al de la Junta porque la Fiscalía es jerárquica.

¿Y qué hará el Supremo?

Probablemente no aplicar el criterio del fiscal general (y, por lo tanto, de la Fiscalía) sino el de los fiscales díscolos, ya que, al igual que ellos, decidió que los líderes del procés se habían enriquecido personalmente cuando descartó aplicarles la reforma del delito de malversación. El enriquecimiento personal es una de las causas para no aplicar la ley de Amnistía.

¿Por qué dice el Supremo que hubo enriquecimiento personal si nadie se puso dinero en el bolsillo?

La reforma de la ley habla de enriquecimiento patrimonial, y el Supremo dice que el enriquecimiento reputacional es equivalente al patrimonial.

¿No es eso una interpretación extravagante?

Sí.

¿No es un motivo de prevaricación?

No.

¿Todo eso pasará después de presentar una cuestión prejudicial a la justicia europea o un recurso al Tribunal Constitucional?

No. El Supremo no presentará recursos en relación a la malversación. No planteará dudas para aplicar o dilatar la ley, sino que simplemente no la aplicará alegando que los líderes del procés no se pueden acoger a ella. Los recursos al Constitucional o a Europa los presentará, en todo caso, por otros aspectos de la ley.

¿Esta no aplicación, los afectados, la pueden recurrir a Europa?

Sí, previo paso por el Constitucional. Estamos hablando de muchos años.